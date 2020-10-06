مذيعة الجزيرة ‘‘غادة عويس’’ : ما حدث هو ‘‘هتك عرض’’ وإذلال أسوأ من حرق الجسد بالماء الساخن!!

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عدن - نيرة ابو خليفة - كشفت مذيعة الجزيرة غادة عويس عما أسمته "وسائل إذلال المعارضين" الجديدة والتي تستخدمها بعض الأنظمة ضدها وضد غيرها.

وقالت في سلسلة تغريدات: وفقا لأبحاث الطب النفسي فإنك حين تذل شخصا تؤلمه بما يعادل الالم الجسدي المرتبط بجزء من الدماغ يتحرك عادة حين تحترق مثلا يدك بماء ساخن.لذلك اصبح الاذلال سلاحا من اسلحة الانظمة المستبدة لقمع معارضيها.لذلك تعمد الانظمة هتك الاعراض ونشر البذاءة على تويتر كنوع من انواع القمع والتعذيب. وأضافت: إلاّ ان الطب النفسي يكمل ليضيف ان الاذلال له مفعول متبادل،يعني انك عندما تسيء لغيرك عبر شتمه وإذلاله ومحاولة إشعاره بالعار فإن ذلك يرتدّ عليك فيحدث عندك شعورا متبادلا بالذلّ والعار والانزعاج حتى ولو بقي في اللاوعي،ولهذا تجد معظم المتنمّرين أشخاصا تعساء يعانون عموما من الاكتئاب.

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