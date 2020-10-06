نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بعد غياب 6 أشهر.. "وائل جسار" يعود للحفلات وكليب جديد قريباً على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٠٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٠٠ مساءً (متابعات/خاصة )

يسافر الفنان اللبناني وائل جسار​ من بيروت​ إلى ​القاهرة​ يوم الخميس المقبل، لإحياء أول حفل بعد غياب 6 أشهر، بسبب إنتشارالفيروس المستجد​.

وقرر وائل أيضاً الغياب عن الإصدارات الفنية الجديدة في هذه الفترة نظراً للأوضاع الصعبة التي نعيشها، وقد يصدر أغنية جديدة بالفترة المقبلة يصورها مع المخرج فادي حداد​، حسب ما علم موقع "الفن".

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وكان قد شارك وائل جسار جمهوره ومتابعيه بصورة جديده له، معلقاً عليها قائلاً: "أحلى مساء لأحلى عالم.. اشتقت لكم كتير".

وكانت آخر أعمال جسار تتر فيلم "توأم روحي"،من تأليف صابر كمال، وتلحين محمد يحيى، توزيع أشرف محروس. وقبلها أغنية "ما تغيبش ثواني" من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد، توزيع وليد شراقي، ميكس وماستر محمود عزت، والكليب من إخراج فادي حداد.



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