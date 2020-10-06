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صنعاء - ميسرا اسماعيل - عاد اسم الشخصية السعودية المثيرة للجدل "هند القحطاني" لتصدر الترند من جديد بعد ساعات من مشاركتها لفيديو من يومياتها عبر تطبيق سناب شات.

وأطلت هند بالفيديو بملابس من قطعتين باللون الأبيض، وكان التوب الأبيض مفتوح من منطقة الصدر بشكل مبالغ به وما زاد الطين بلة هو أن الفتحة بدت مبتذلة أثناء جلوسها وتحدثها مع متابعينها.

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لهذا السبب تصدرت السعودية “هند القحطاني” الترند من جديد وأشعلت موجة غضب في تويتر

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ولاقى الفيديو انتشار واسع بين مواقع التواصل الاجتماعي وسط تعليقات مختلفة من بينها "ممستحيل هذي راضيه علي تصرفاتها. اكيد في ضغط عليها"، وأضاف آخر "منظر مقزز مجرد تقليد هيفا"، وكان هنالك تعليق "احنا نفرض حنا مالنا شغل العالم كله طيب يعني ما تستحي من عيالها شباب. من أهلها ذي ربوها من اخوانها. من عيال عمها لمن يشوفونها كذا. شي مقزز بصراحة".

وكانت هند قد أثارت الجدل منذ فترة قريبة عندما أطلت بمقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق "سناب شات" وعلقت على موضوع الكمامة بـ : "بموت منها بموت تذكرني بالنقاب.. شيء خنقة أموت نفسيًا أتعب اتجنن من شيء اسمه كمامة، والله العظيم أقسم بالله تسببلي غلقة"...وأضافت هند: "زي ما قولت لكم تذكرني بالنقاب وطول عمري ألبس النقاب ما شلته إلا لما جيت أمريكا".

يذكر أن هند تعيش مع أولادها الأربعة في أمريكا وتشارك يومياتها بشكل دائم عبر حسابها في سناب شات بالتحديد والذي تستعمله كوسيلة للإعلانات التي تقدمها. إعلانات هند تعتبر مثيرة للجدل في بعض الأحيان، إذ كانت منذ مدة قد شاركت إعلان ملابس نوم نسائية ومشد للجسم عرضها بشكل مباشر لهجوم كبير من الجمهور العربي وجعل إسمها يتصدر الحديث في تويتر.

في نفس السياق، كانت قد انتشرت إشاعات حول عودتها لزوجها ووالد أبنائها، وعلقت وقتها على الموضع "مستحيل..أنا عفته وتركته بعد ما صبرت عليه لسنوات"..كما أنها استرجعت ما حدث معها عندما أخبرت والدها بأنها لا تريده واستذكرت بالحرف ما قالته له "لو يخلطوا دمي بدمه ما رح أرجعله"، وهو ما أجبر والدها على تقبل الانفصال بالرغم من محاولة شقيقها أن يعيدهما بحكم العادات ونظرة المجتمع للمطلقة.



المصدر: البوابة العربية