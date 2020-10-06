نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أولى بشائر أمير الكويت الجديد : 50 ألف دولار سنوياً لكل كويتي.. وهذا السبب! على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشف تقرير نشرته صحيفة القبس الكويتية ، عن ورقة عمل حديثة تقترح استبدال جميع الدعوم المقدمة للمواطن الكويتي براتب ثابت يبلغ حوالي 50 ألف دولار سنوياً ولمدى الحياة لجميع المواطنين في سن العمل ليكون توزيع الثروة أكثر عدالة وللحد من الهدر في فاتورة الدعوم، بما يسمح للحكومة الخروج من عنق الزجاجة وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني.

وأوضح التقرير نقلاً عن موقع «كويت إمباكت» المتخصص في الدراسات المعنية بالسياسة العامة في الكويت ، الذي نشر ورقة جديدة بعنوان «أفكار جديدة من أجل الكويت» للمستشار الاستثماري علي السليم، يقول فيها إن النتيجة النهائية من مراجعة توزيع الثروة ستخفف على الحكومة عبء التوظيف، وتقلل من هدر المصروفات بشكل مباشر، وتدفع الكويت باتجاه اقتصاد أكثر استدامة.

قد يهمك أيضًا:

أولى بشائر أمير الكويت الجديد : 50 ألف دولار سنوياً لكل كويتي.. وهذا السبب!

ابنة صدام حسين تكشف حقيقة بكاءها والمكالمة مع أمير الكويت “الجديد” بشأن والدها!

بندر بن سلطان : جمال عبدالناصر وقع في خطأ كبير وهذا سر هزيمة مصر النكراء أمام إسرائيل في عام 67 (فيديو)

عادة خاطئة نقع فيها باستمرار وتسبب ارتفاع ضغط الدم.. احذرها

لهذا السبب تصدرت السعودية “هند القحطاني” الترند من جديد وأشعلت موجة غضب في تويتر

زعيم الغلابة “عادل إمام”: لقيت نفسي بالشارع وعشت أيام سوداء وأكره هؤلاء !.. وماحدث بعد 1973 غير المجرى

أفضل 3 أطعمة لتجنب تساقط الشعر وتحفيز نمو الشعر في المنزل

استهتار غريب.. ماذا فعل ترامب بعدما خرج من المستشفى رغم تحذير الأطباء له! (شاهدوا)

بشار الأسد يشعل فتيل المواجهة بين تركيا وروسيا.. والأخيرة تدرس قرار الحرب “بعناية”

مظهر حاكم دبي في حضرة أمير الكويت الجديد تثير سخرية واسعة بمواقع التواصل!.. شاهد

فتاة كويتية تسرق سلاح والدها الضابط وتطلق النار على أشقائها وخادمتهم ثم تصيب نفسها!.. وهكذا كانت النهاية؟؟

زواج مشهورة سناب “هيون الغماس” للمرة الرابعة .. ومفاجأة بشأن هوية العريس (شاهد)

لا ترميها بعد اليوم.. فوائد صحية ومذهلة لقشر البيض يجهلها الكثيرون ومنها علاج هذا المرض المنتشر

مشهورة سناب “أروى عمر” تكشف تفاصيل خطوبتها من شخص مقتدر.. وتصدم متابعيها بمبلغ المهر! (فيديو)

هذا ما يحدث لجسمك إذا شربت الشاي الأخضر والزنجبيل على معدة فارغة

بعد خروج ترامب من المستشفى.. محتجون يقتحمون مبنى البيت الأبيض مقر الرئاسة (فيديو)

شاهد: ترامب يغادر المستشفى بعد تلقي علاج كورونا ويتوجه إلى هذا المكان.

أسوأ 6 أطعمة تدمر الكبد لديك.. شاهد

مشروب طبيعي يساعد في الوقاية من السرطان والقولون العصبي وتلف الكبد وحصى المرارة وأمراض الرئة

لهذا السبب... ترامب طلب الخروج من المستشفى

أسوأ أنواع الأطعمة التي تدمر الكلى.. اكتشفها

بشار الأسد يهاجم السعودية بشدة ويعترف: هي من جلبت الروس إلى سوريا!



أعنف هجوم سعودي من بندر بن سلطان على قطر (شاهد)

هل هذا يحدث لك في الليل؟ علامة تحذير خطيرة تدل على إصابتك بمرض السكري من النوع 2

لن ننسى صورة هذا الحاكم العربي وهو يحتضن ويقبل صدام حسين بعد احتلال الكويت!.. بندر بن سلطان ينفجر غاضبًا (فيديو)

نقص هذا الفيتامين في جسمك يسبب لك الشيب والشيخوخة المبكرة وضعف القدرات العقلية.. وهذه الأطعمة تعالج المشكلة

أول رد عسكري مصري على إعلان إثيوبيا حظر المجال الجوي فوق سد النهضة

قرار مفاجئ للسلطات السعودية بشأن العاملين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من أزمة كورونا

عمرها 103 سنوات.. مسنة تقهر كورونا في 11 يومًا وتوجه نصيحة للأطباء .. والمفاجأة أنها لم تحتج لجهاز تنفس!

بعد السخرية من جسم زوجها.. الفنانة الأردنية ديانا كرزون ترد! (فيديو)

علامات في البول تدل على الإصابة بسرطان البنكرياس القاتل.. اكتشفها

إثيوبيا تفاجئ مصر بقرار عسكري خطير بشأن سد النهضة

إلهام شاهين تكشف سبب رفضها لحضور عادل إمام في حفل زفاف شقيقها أمير

طعام عشاء يخلصك من الأرق ويمنحك نوم هادئ وعميق

بيان نعي من اتحاد علماء المسلمين والداعية يوسف القرضاوي

ريم عبدالله تتصدر تويتر بعد ارتدائها “قطعة ذهب” كبيرة: “تمشين العالم كله يناظر فيك”!.. هل هو ملكها؟؟ (شاهد)

فنانة شهيرة تحذف جميع صورها بعد طلب أهلها أن ترتدي الحجاب.. شاهد من تكون؟؟

وفاة عروسين يوم الصباحية في مصر.. وتحقيقات سبب الوفاة تكشف مفاجأة بعد معاينة الشقة (صور)

هل هي زلة لسان؟؟.. مذيع الجزيرة “فيصل القاسم” يتوجه بالشكر لقريب بشار الأسد!

إذا ظهرت هذه العلامة على أظافرك تشير إلى مرض السكري من النوع 2 المبكر

السعودية ريم الصانع تنهار باكية بعد “نبش” صورها! (شاهد)

أول تعليق للدكتور عبدالله النفيسي عن براءته من “الإساءة للإمارات”؟ وما هي وثيقة الكويت التي قدمها للأمير نواف!؟ (شاهد)

احترس: علامة في جلدك تحذرك من النوبة القلبية

صور ترامب من داخل المستشفى تثير سخرية الملايين .. والسبب مدهش! (شاهد)

نبتة رخيصة الثمن تقوي المناعة وتخلصك من مشاكل النوم.. وفوائد أخرى لن تستغني عنها في حياتك

مذيعة الجزيرة تنشر صور وتفاصيل “جريمة اغتصاب” هزت دولة عربية (شاهد)

فتاة سعودية منتقبة تسلم مبلغا ماليا كبيرًا لوافد “باكستاني” داخل سيارة!!.. مالذي حدث؟؟ (شاهد)

مذيعة الجزيرة “علا الفارس“ تنفجر غضبا في بث مباشر: لما تحكوا عني انتبهوا تنكسر رقبتكم.. لانكم مش من مستواي! (فيديو)

ويقول السليم إن المقترح «سيخفف من عبء إحداث وظائف مكتبية غير منتجة من الضغط على الحكومة لاستيعاب مواطنين في وزارات تختنق أصلاً بسبب البيروقراطية»، مضيفاً أن الحل الفعال والمجدي للكويت يتمثّل في تبسيط آلية توزيع إيرادات النفط.

ويهدف الكاتب علي السليم في ورقته إلى تقديم حل غير تقليدي لمواجهة المشكلة الأزلية في اقتصاد البلاد ويدفع القراء للتفكر في حلول مبتكرة ترضي جميع الأطراف وتضمن الحد الأدنى من ردود الأفعال السياسية المعارضة في بلد يواجه شكوكاً كبيرة في تأمين مستقبله الاقتصادي.