نشكركم على قرائتكم خبر حلا شيحة تخسر كل أملاكها بعد طلاقها من زوجها الكندي.. والسبب غير متوقع على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - تمت الاحد الاجراءات الرسمية لطلاق الفنانة المصرية حلا شيحة من زوجها الكندي ستيف مارك بعد ان تنازلت عن كافة حقوقها الشرعية ، في مدينة الاسكندرية المصرية وجاء هذا القرار بعد فترة انفصال طويلة بعد اصرارها على خلع الحجاب والعودة الى التمثيل .



وكان محامي الزوج ستيف مارك قد انهى امور الطلاق بعد ان كان قد اخذ توكيل رسمي منه بانهاء معاملة الطلاق في المحكمة ، بعد ان تنازلت حلا شيحة عن كامل حقوقها الشرعية وبرغبة الطرفين بعد مدة الانفصال الطويل التي حدثت بين الزوجين .

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واشارت الفنانة حلا شيحة في أول تعليق على أنباء انفصالها عن زوجها الكندي الى أنه بعد الانفصال عن زوجها أصبح هناك اثنان من أبنائها يعيشان بعيدا عنها مع والدهما في كندا، لأسباب تتعلق بالدراسة، ولأن تواجدهما الآن بعيدا عنها في صالحهما.

، حيث اشارت الفنانة حلا شيحة في العديد من المواقف الى ان اصعب شعور تشعر به هو فراقها لابنائها اللذان يستقلان عنها مع والدهما .

*وكالات