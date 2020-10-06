نشكركم على قرائتكم خبر فتاة سعودية منتقبة تسلم مبلغا ماليا كبيرًا لوافد “باكستاني” داخل سيارة!!.. مالذي حدث؟ (شاهد) على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - تداول عدد من النشطاء مقطع فيديو يُظهر فتاة منتقبة وهي تسلم لوافد يبدو أنه “باكستاني”، مبلغ من المال داخل السيارة. وأوضح الفيديو قيام الفتاة بتسليم السائق مبلغا كبيرا أثناء استماعه لإحدى الأغنيات، حيث قام بتوثيق ذلك بنفسه. جديد أخبار دوت الخليج: وأشار إلى أن السائق كان حريصا على إظهار الفتاة في الفيديو خلفه، بينما تسلمه بنفسها المبلغ في “رزمتين”. وتساءل نشطاء التواصل الاجتماعي عن سبب إعطاء الفتاة المنقبة هذا المبلغ للسائق بهذه الطريقة.

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