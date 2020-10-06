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صنعاء - ميسرا اسماعيل - في خطوة مفاجأة أثارت جدلا واسعا في الأردن، انتشرت قوات الجيش الأردني في جميع أنحاء البلاد لفرض حظر التجوال.

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مملكة عربية تعلن حالة الطوارئ القصوى وقوات الجيش تنتشر بجميع أنحاء البلاد.. ماذا يحدث؟؟ فيديو

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وفي هذا السياق أعلن مدير عمليات خلية أزمة كورونا في الأردن، العميد مازن الفراية، نشر كوادر القوات المسلحة في جميع محافظات المملكة اعتبارا من صباح الأربعاء.

وأضاف أن حظر تجول شامل سيفرض في المملكة من منتصف ليل يوم الخميس ولمدة 48 ساعة ويتكرر خلال الأسابيع المقبلة.

وقال “الفراية” إنه لضمان قرار حظر التجول سيتم نشر كوادر القوات المسلحة الأردنية في جميع محافظات المملكة وسنستمر بمراقبة المناطق التي تتزايد فيها حالات الإصابة

واضاف أنه خلال ساعات حظر التجول الشامل، لن يسمح لأحد من المواطنين بالخروج، بما في ذلك حملة التصاريح الإلكترونية.

ويستثنى من ذلك فقط فرق التقصي الوبائي، والكوادر الطبية والتمريضية، وعدد محدود جدّاً من القائمين على ديمومة عمل المؤسّسات والقطاعات الحيوية.

من جانبه أعلن وزير التربية والتعليم الأردني تعليق دوام المدارس اعتبارا من يوم الجمعة وحتى إشعار آخر.

فيما قال وزير الصحة سعد جابر إنه تم تسجيل 1537 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 1507 حالات محلية.

وأوضح جابر:”تسجيل 12 حالة وفاة جديدة بكورونا في الأردن ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 122 حالة.”

كما لفت الوزير الأردني إلى أنه تم تسجيل 30 حالة إصابة بين القادمين من الخارج، وتسجيل 94 حالة شفاء لهذا اليوم. لمشاهدة الفديو إضغط هنـــــــــــــا

المصدر: وكالات