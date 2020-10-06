نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ارتفاع الكوليسترول في الدم حالة خبيثة لا تظهر عليها أعراض.. لكن إذا شعرت بهذا الإحساس فتدارك نفسك قبل فوات الأوان على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - ارتفاع الكوليسترول هو حالة خبيثة لا تظهر عليها أعراض حتى فوات الأوان. قد يكون الشعور بإحساس معين في عجولك علامة تحذيرية على ارتفاع نسبة الكوليسترول لديك بشكل خطير.

مستويات الكوليسترول المرتفعة مزعجة لأنها تعني أن هناك الكثير من الكوليسترول "الضار" يطفو في الدم ، مما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة. الحالة ليس لها أي أعراض واضحة في المراحل المبكرة مما يعني أن الكثيرين لا يدركون حتى فوات الأوان. قد يشير الشعور بالألم في بطة الساق إلى أن المستويات مرتفعة للغاية.

قد يهمك أيضًا:

ارتفاع الكوليسترول في الدم حالة خبيثة لا تظهر عليها أعراض.. لكن إذا شعرت بهذا الإحساس فتدارك نفسك قبل فوات الأوان

مملكة عربية تعلن حالة الطوارئ القصوى وقوات الجيش تنتشر بجميع أنحاء البلاد.. ماذا يحدث؟؟ فيديو

مذيعة الجزيرة “غادة عويس” تكشف عن صور مخلة وصلتها وكيف تم البحث بصورها الخاصة على هاتفها وهذا ما قالته عن الهوس الجنسي

أولى بشائر أمير الكويت الجديد : 50 ألف دولار سنوياً لكل كويتي.. وهذا السبب!

ابنة صدام حسين تكشف حقيقة بكاءها والمكالمة مع أمير الكويت “الجديد” بشأن والدها!

بندر بن سلطان : جمال عبدالناصر وقع في خطأ كبير وهذا سر هزيمة مصر النكراء أمام إسرائيل في عام 67 (فيديو)

عادة خاطئة نقع فيها باستمرار وتسبب ارتفاع ضغط الدم.. احذرها

لهذا السبب تصدرت السعودية “هند القحطاني” الترند من جديد وأشعلت موجة غضب في تويتر

زعيم الغلابة “عادل إمام”: لقيت نفسي بالشارع وعشت أيام سوداء وأكره هؤلاء !.. وماحدث بعد 1973 غير المجرى

أفضل 3 أطعمة لتجنب تساقط الشعر وتحفيز نمو الشعر في المنزل

استهتار غريب.. ماذا فعل ترامب بعدما خرج من المستشفى رغم تحذير الأطباء له! (شاهدوا)

بشار الأسد يشعل فتيل المواجهة بين تركيا وروسيا.. والأخيرة تدرس قرار الحرب “بعناية”

مظهر حاكم دبي في حضرة أمير الكويت الجديد تثير سخرية واسعة بمواقع التواصل!.. شاهد

فتاة كويتية تسرق سلاح والدها الضابط وتطلق النار على أشقائها وخادمتهم ثم تصيب نفسها!.. وهكذا كانت النهاية؟؟

زواج مشهورة سناب “هيون الغماس” للمرة الرابعة .. ومفاجأة بشأن هوية العريس (شاهد)

لا ترميها بعد اليوم.. فوائد صحية ومذهلة لقشر البيض يجهلها الكثيرون ومنها علاج هذا المرض المنتشر

مشهورة سناب “أروى عمر” تكشف تفاصيل خطوبتها من شخص مقتدر.. وتصدم متابعيها بمبلغ المهر! (فيديو)

هذا ما يحدث لجسمك إذا شربت الشاي الأخضر والزنجبيل على معدة فارغة

بعد خروج ترامب من المستشفى.. محتجون يقتحمون مبنى البيت الأبيض مقر الرئاسة (فيديو)

شاهد: ترامب يغادر المستشفى بعد تلقي علاج كورونا ويتوجه إلى هذا المكان.

أسوأ 6 أطعمة تدمر الكبد لديك.. شاهد

مشروب طبيعي يساعد في الوقاية من السرطان والقولون العصبي وتلف الكبد وحصى المرارة وأمراض الرئة

لهذا السبب... ترامب طلب الخروج من المستشفى

أسوأ أنواع الأطعمة التي تدمر الكلى.. اكتشفها

بشار الأسد يهاجم السعودية بشدة ويعترف: هي من جلبت الروس إلى سوريا!



أعنف هجوم سعودي من بندر بن سلطان على قطر (شاهد)

هل هذا يحدث لك في الليل؟ علامة تحذير خطيرة تدل على إصابتك بمرض السكري من النوع 2

لن ننسى صورة هذا الحاكم العربي وهو يحتضن ويقبل صدام حسين بعد احتلال الكويت!.. بندر بن سلطان ينفجر غاضبًا (فيديو)

نقص هذا الفيتامين في جسمك يسبب لك الشيب والشيخوخة المبكرة وضعف القدرات العقلية.. وهذه الأطعمة تعالج المشكلة

أول رد عسكري مصري على إعلان إثيوبيا حظر المجال الجوي فوق سد النهضة

قرار مفاجئ للسلطات السعودية بشأن العاملين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من أزمة كورونا

عمرها 103 سنوات.. مسنة تقهر كورونا في 11 يومًا وتوجه نصيحة للأطباء .. والمفاجأة أنها لم تحتج لجهاز تنفس!

بعد السخرية من جسم زوجها.. الفنانة الأردنية ديانا كرزون ترد! (فيديو)

علامات في البول تدل على الإصابة بسرطان البنكرياس القاتل.. اكتشفها

إثيوبيا تفاجئ مصر بقرار عسكري خطير بشأن سد النهضة

إلهام شاهين تكشف سبب رفضها لحضور عادل إمام في حفل زفاف شقيقها أمير

طعام عشاء يخلصك من الأرق ويمنحك نوم هادئ وعميق

بيان نعي من اتحاد علماء المسلمين والداعية يوسف القرضاوي

ريم عبدالله تتصدر تويتر بعد ارتدائها “قطعة ذهب” كبيرة: “تمشين العالم كله يناظر فيك”!.. هل هو ملكها؟؟ (شاهد)

فنانة شهيرة تحذف جميع صورها بعد طلب أهلها أن ترتدي الحجاب.. شاهد من تكون؟؟

وفاة عروسين يوم الصباحية في مصر.. وتحقيقات سبب الوفاة تكشف مفاجأة بعد معاينة الشقة (صور)

هل هي زلة لسان؟؟.. مذيع الجزيرة “فيصل القاسم” يتوجه بالشكر لقريب بشار الأسد!

إذا ظهرت هذه العلامة على أظافرك تشير إلى مرض السكري من النوع 2 المبكر

السعودية ريم الصانع تنهار باكية بعد “نبش” صورها! (شاهد)

أول تعليق للدكتور عبدالله النفيسي عن براءته من “الإساءة للإمارات”؟ وما هي وثيقة الكويت التي قدمها للأمير نواف!؟ (شاهد)

احترس: علامة في جلدك تحذرك من النوبة القلبية

صور ترامب من داخل المستشفى تثير سخرية الملايين .. والسبب مدهش! (شاهد)

نبتة رخيصة الثمن تقوي المناعة وتخلصك من مشاكل النوم.. وفوائد أخرى لن تستغني عنها في حياتك

مذيعة الجزيرة تنشر صور وتفاصيل “جريمة اغتصاب” هزت دولة عربية (شاهد)

فتاة سعودية منتقبة تسلم مبلغا ماليا كبيرًا لوافد “باكستاني” داخل سيارة!!.. مالذي حدث؟؟ (شاهد)

مذيعة الجزيرة “علا الفارس“ تنفجر غضبا في بث مباشر: لما تحكوا عني انتبهوا تنكسر رقبتكم.. لانكم مش من مستواي! (فيديو)

يوضح بوبا: "ولكن إذا كنت مصابًا به ، فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل خطيرة تؤثر على الدورة الدموية ، مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية".

"قد تبدأ في تطوير أعراض أمراض القلب مثل الذبحة الصدرية (ألم الصدر الذي يأتي مع المجهود ويخفف بالراحة)."

تستمر منظمة الصحة في ملاحظة علامة أخرى للبحث عنها أثناء التمرين.

وتضيف: "قد تشعر بألم في ربلة الساق أثناء التمرين ويزول عند الراحة".

يعد ارتفاع الكوليسترول مشكلة صحية خطيرة لأنه يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية والسكتة الدماغية.

على الصعيد العالمي ، يُعزى ثلث أمراض القلب التاجية إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول ، وبالتالي فإن الأشخاص المهمين فيها على دراية بكيفية الحفاظ عليها تحت السيطرة - ويعرفون ما يجب فعله إذا ارتفع مستوى الكوليسترول.

ومع ذلك ، فمن الأسطورة الشائعة أن يعتقد الناس أنهم سيكونون قادرين على اكتشاف ارتفاع الكوليسترول بسبب التغيرات في صحتهم.

يحدث مرض الشريان التاجي (المعروف أيضًا باسم أمراض القلب) عندما يتراكم الكوليسترول في الشرايين ويمنع تدفق الدم.

وعادة ما تظهر على شكل ذبحة صدرية (ألم في الصدر) أو نوبة قلبية.

تشمل الأعراض:

ألم أو إزعاج في الصدر أو الذراعين أو الكتف

دوار ، دوخة ، ضعف ، غثيان أو تعرق بارد

ضيق في التنفس

لتقليل نسبة الكوليسترول في الدم ، حاول التقليل من الأطعمة الدهنية ، وخاصة الأطعمة التي تحتوي على نوع من الدهون يسمى الدهون المشبعة ، وفقًا لـ NHS.

وتابع الجسم الصحي: "لا يزال بإمكانك تناول الأطعمة التي تحتوي على نوع صحي من الدهون يسمى الدهون غير المشبعة.

"يمكن للتدخين أن يرفع نسبة الكوليسترول لديك ويجعلك أكثر عرضة للإصابة بمشاكل خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية والسرطان."

قالت أخصائية التغذية هيلين بوند: "يمكن أن يتغير الكوليسترول بسرعة كبيرة ، ولهذا السبب يجب أن تكون التمارين والأكل الصحي جزءًا لا يتجزأ من روتينك اليومي.

"لكننا نتحدث عن بضعة أسابيع ، بدلاً من أيام - الوجبة الفردية أو اليوم الذي تأكل فيه أكثر قليلاً من المعتاد (بما في ذلك الكثير من الدهون المشبعة) لن تحدث فرقًا في مستويات الكوليسترول لديك على المدى الطويل ، ولكن إذا كانت عادات الأكل الصحي وممارسة الرياضة قد اختفت تمامًا أثناء الإغلاق ، فقد يكون لذلك تأثير كبير على مستويات الكوليسترول لديك ووزنك.

"لذلك ، إذا تغيرت عاداتك خلال فترة الإغلاق ، فقد حان الوقت الآن لاستعادة عادات الأكل الصحية وممارسة التمارين اليومية (ضمن إرشادات حكومة المملكة المتحدة للبقاء نشطًا والحفاظ على سلامتك) قبل أن تصبح تلك الإفراط في تناول الطعام عادة يصعب التخلص منها."

المصدر: ديلي اكسبرس