نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أمل العوضي ترد على منتقديها بفيديو جريئ (شاهد) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٠٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:١٢ مساءً (دوت الخليج )

نشرت الفنانة الكويتية أمل العوضي فيديو جديد في أول ردّ لها على منتقدي ظهورها الأخير بوجه منتفخ، كشف عن تغير ملامحها بشكل كبير عما اعتاد عليه متابعوها الذين طالبوها بالتوقف عن اللجوء لعمليات التجميل حتى تستعيد شكلها الطبيعي.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

انفجار مرعب يهز مدينة عربية مخلفا عشرات القتلى والجرحى.. شاهد

بالفيديو.. ياسمين صبري في المحكمة بدعوى خلع لأول مرة

بمهر خرافي.. ملياردير سعودي يتزوج نجمة باب الحارة ويمنعها من التمثيل

بعد غياب 6 أشهر.. "وائل جسار" يعود للحفلات وكليب جديد قريباً

هي الأولى من نوعها.. ريم عبدالله تحدث ضجّة واسعة النطاق .. شاهد السبب (فيديو)

وفاة عروسين في ليلة الدخلة بمصر والسبب صادم.. شاهد

فرحة عارمة في السعودية بعد صدور هذا الأمر الملكي من الملك سلمان

زاوج "هيون الغماس" يثير موجة جدل كبيرة بين منتقد ومبارك لها.. (فيديو)

هيفاء وهبي تفجر فضيحة جنسية مدوية بوجه أبو هشيمة

نجمة شهيرة تغري الناخبين بصور عارية لكل شخص قام بالتصويت ضد "ترامب".. (شاهد)

في خطوة مفاجئة.. فنانة سعودية تحذف كل صورها وتعتزل بضغوط من أهلها

رهف القنون تظهر شبه عارية بفيديو جديد أثار ضجة واسعة.. شاهد

ياسمين صبري في محكمة الأسرة بدعوى خلع.. تفاصيل مثيرة

رهف القنون تصدم متابعيها وتكشف عن ميولها الجنسي.. (شاهد)

إغراء ساخن.. ياسمين صبري تبرز أخطر جزء من جسدها والجمهور يحسد أبو هشيمة

ونشرت لقطات جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل "إنستغرام" لشكلها الجديد، وعلقت عليها بالقول: "شو صاير"، "بالله أدش زوم"، حيث ظلت تستعرض جسدها ومفاتنها وتتدلل وتحرك خصلات شعرها غير مهتمة نهائياً بما يوجه إليها من انتقادات.

وقامت أمل العوضي بنشر بعض المقاطع المتحركة عبر حسابها على "سناب شات" والتي كشفت بوضوح عن انتفاخ وتضخم شكل وجهها، حيث أبدى الكثيرون عدم إعجابهم عما آلت إليه ملامحها خاصة وأنها قد أتمت لتوها عامها الـ31 وليست بحاجة لعمليات التجميل المتكررة.

وبدأ الجمهور يلحظ تغير ملامح النجمة الكويتية بشكل كبير في شهر يوليو الماضي، وذلك عندما أطلت بوجه مستدير ووجنتين ممتلئتين وذقن بارزة وبشرة سمراء داكنة بفعل التعرض لحمام شمسي خلال عطلتها الصيفية مما جعل ملامحها تتغير عما اعتاد عليه الجمهور، درجة أن البعض قام بتشبيهها بالنجمة السعودية ريم عبدالله.

ويعتقد البعض أن الفنانة أمل العوضي قد خضعت لعمليات تجميل مؤخراً بالرغم من حالة التأهب القصوى في أغلب المستشفيات في الكويت لمواجهة جائحة فيروس كورونا.



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام