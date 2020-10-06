منى زكي تتعمد تعرية صدرها بالكامل ورد فعل صادم من أحمد حلمي.. شاهد

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٠٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٢٤ مساءً (دوت الخليج)

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة للفنانة منى زكى وزوجها الفنان أحمد حلمي، تعود إلى إحدى المهرجانات الفنية الذي أقيم مؤخراً في دبي. وبدت النجمة المصرية في الصورة، وهي تستعرض جمالها واناقتها ومفاتنها برفقة زوجها، فيما صدرها عار بالكامل. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: أمل العوضي ترد على منتقديها بفيديو جريئ (شاهد) انفجار مرعب يهز مدينة عربية مخلفا عشرات القتلى والجرحى.. شاهد بالفيديو.. ياسمين صبري في المحكمة بدعوى خلع لأول مرة بمهر خرافي.. ملياردير سعودي يتزوج نجمة باب الحارة ويمنعها من التمثيل بعد غياب 6 أشهر.. "وائل جسار" يعود للحفلات وكليب جديد قريباً هي الأولى من نوعها.. ريم عبدالله تحدث ضجّة واسعة النطاق .. شاهد السبب (فيديو) وفاة عروسين في ليلة الدخلة بمصر والسبب صادم.. شاهد فرحة عارمة في السعودية بعد صدور هذا الأمر الملكي من الملك سلمان زاوج "هيون الغماس" يثير موجة جدل كبيرة بين منتقد ومبارك لها.. (فيديو) هيفاء وهبي تفجر فضيحة جنسية مدوية بوجه أبو هشيمة نجمة شهيرة تغري الناخبين بصور عارية لكل شخص قام بالتصويت ضد "ترامب".. (شاهد) في خطوة مفاجئة.. فنانة سعودية تحذف كل صورها وتعتزل بضغوط من أهلها رهف القنون تظهر شبه عارية بفيديو جديد أثار ضجة واسعة.. شاهد ياسمين صبري في محكمة الأسرة بدعوى خلع.. تفاصيل مثيرة إغراء ساخن.. ياسمين صبري تبرز أخطر جزء من جسدها والجمهور يحسد أبو هشيمة وحظت الإطلالة الجميلة والجريئة للفنانة منى زكي بسيل من الإعجابات والتعليقات والمشاركات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وكان اللافت أن السواد الأعظم من التعليقات هي عبارة عن أشكال قلوب وورود ونار، في تأكيد من الجمهور على محبته الغزيرة لنجمته، وعشقه الكبير لها. View this post on Instagram صباح الخير علي اجمل ناس في الدنيا ♥️???? .. تابعوا آية عقيل احسن مغنية ف مصر ???????????? @ayaakilmusic @ayaakilmusic @ayaakilmusic @ayaakilmusic اللي هيتابعها ويقول تم هعمله شير ❤???????? A post shared by Egypt | Celebrity ✪ (@akhbarr_fanx) on Sep 26, 2020 at 4:10am PDT

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