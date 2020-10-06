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صنعاء - ميسرا اسماعيل - قالت مسؤولة معهد الأبحاث المركزي لعلم الأوبئة التابع للهيئة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان (روس بوتريب نادزور)، إن التنبؤات بأن انتشار "كوفيد 19" سيتباطأ في الطقس الدافئ لم تتحقق.

وأضافت ناتاليا بشينيتشنايا، خلال فعاليات منتدى حول الفيروسات اليوم الثلاثاء: "التنبؤات بأن الظروف الأكثر دفئا تقلل من كفاءة انتقال كوفيد لم تتحقق، ولا تزال هناك حاجة إلى تدخل إضافي لاحتواء انتشار العدوى".

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عالمة أوبئة تفجر مفاجأة عن نبوءة أثبت الوقت "عدم صدقها" بشأن فيروس كورونا

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وتابعت نائبة المدير للأعمال السريرية والتحليلية في المعهد، أن ارتفاع درجة الحرارة وكذلك الرطوبة العالية لم يؤثرا على قوة انتقال فيروس كورونا المستجد.

على جانب آخر، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الثلاثاء، إن لقاحا ضد كوفيد-19 ربما يكون جاهزا بحلول نهاية العام.

وأضاف في ختام اجتماع استمر يومين للمجلس التنفيذي للمنظمة حول الجائحة: "سنحتاج إلى لقاحات وثمة أمل أن يكون لدينا لقاح بنهاية هذا العام. ثمة أمل".

وهناك تسعة لقاحات تجريبية لدى مبادرة كوفاكس التي تقودها منظمة الصحة العالمية، وتهدف إلى توزيع ملياري جرعة لقاح واقية من كوفيد-19 بحلول نهاية 2021.

المصدر: سبوتنيك