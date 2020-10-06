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صنعاء - ميسرا اسماعيل - ستعقد يوم، الخميس، المقبل بالبرلمان الكويتي جلسة خاصة لمبايعة ولي عهد البلاد حال وصول تزكية بالاسم من أمير البلاد الجديد نواف الأحمد الجابر، وفق تصريحات لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

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الكويت يعلن موعد جلسة مبايعة ولي العهد الجديد.. من هو الشخص المحتمل لخلافة نواف الأحمد؟؟ (الاسم)

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وفي هذا السياق نقلت وكالة الأنباء الرسمية “كونا” عن الغانم، قوله: “استلمت مرسومًا بفض دور الانعقاد العادي لمجلس الأمة، اعتبارا من الخميس 8 أكتوبر”.

وقال الغانم: “فيما يتعلق بالأمر الأميري بتزكية ولي العهد؛ فذلك بيد سمو أمير البلاد، ووفق الدستور فلدى سموه عام لاختيار ولي العهد”.

وأضاف: “حال قرر سموه إرسال الأمر الأميري يوم الغد (الأربعاء) سأوجه الدعوة إلى عقد جلسة خاصة الخميس لمبايعة ولي العهد”.

وأوضح الغانم: “في حال عدم وصول الأمر الأميري بتزكية ولي العهد الأربعاء؛ فسيتم توجيه الدعوة (لاجتماع غير عادي) بعد فض دور الانعقاد وفقا للإجراءات المتبعة من اجتماعات غير عادية في حال فض دور الانعقاد الجاري”.

الشيخ ناصر المحمد الصباح ولي العهد المحتمل

هذا وتردد اسم الشيخ ناصر المحمد الصباح كمرشح محتمل لولاية العهد في دولة الكويت، بحسب وكالة رويترز.

وولد الشيخ ناصر في 22 ديسمبر كانون الأول 1940، وهو ابن شقيق أمير الكويت الحالي الشيخ نواف الأحمد الصباح، وحفيد أمير الكويت الأسبق الشيخ أحمد الجابر الصباح.

وقد كان رئيسا للوزراء من 2006 حتى 2011، عندما تنحى وسط احتجاجات على ما قيل إنه سوء إدارة وفساد حكومي، والتي اقتحم النواب خلالها مقر مجلس الأمة للمطالبة باستقالته.

كما ظل مقربا من أمير الكويت الراحل صباح الأحمد الصباح، وتولى منصب وزير شؤون الديوان الأميري بين عامي 1991 و2006، وكان سفيرا لبلاده لدى إيران وأفغانستان خلال عمله بوزارة الخارجية بين عامي 1964 و1979، وشغل كذلك منصب وزير دولة للشؤون الخارجية.

والشيخ ناصر حاصل على شهادة الدبلوم العلیا في اللغة الفرنسیة عام 1960، وبكالوریوس في السیاسة والاقتصاد من جامعة جنیف بسویسرا عام 1964، ویتقن اللغتین الفرنسیة والإنجلیزیة وبعض الفارسیة.

ويولي الشيخ ناصر المحمد اهتماما خاصا بالإعلام، حيث شغل منصب وكيل وزارة الإعلام منذ 1979 إلى 1985، ثم وزيرا للإعلام في عام 1985 حتى عام 1988.

وعندما كان رئيسا للوزراء عمل على إعداد قانون المطبوعات والنشر الذي صدر في 2006، وسمح بإنشاء مزيد من المؤسسات الصحفية والإعلامية بالكويت.

وكان الشيخ ناصر المحمد أول صوت كويتي من الإذاعة أيام غزو العراق يذيع عبارة ”هنا الكويت“، وذلك بعد توليه مهمة الإشراف على الإعلام الكويتي إبان الغزو العراقي في عامي 1900 و1991، وتشغيله أول إذاعة كويتية من المنفى.

وأولى اهتماما خاصا بالعمل التطوعي ومؤسسات المجتمع المدني، وهو عضو في عدة جمعیات وهیئات محلیة ودولیة، منها الأكادیمیة الدبلوماسیة الفرنسیة ومقرها باریس، وجمعیات عدة للصداقة منها الأمریكیة والإيطالية والفرنسية والبريطانية، وجمعیة القلب الكویتیة، وجمعیة هواة اللاسلكي ونادي السینما، وهو أيضا الرئیس الفخري لجمعیة هواة السیارات التاریخیة والنادي الكویتي الریاضي للسیارات والدراجات الناریة.