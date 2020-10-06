إصابة ‘‘فنان مصري’’ شهير بالسرطان.. وهكذا كان مصيره (صورة)

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عدن - نيرة ابو خليفة - طمأن الفنان المصري، جمال يوسف، جمهوره على حالته الصحية، معلنا شفائه من مرض سرطان البلعوم، الذي أصيب به منذ 5 أشهر.
وقال يوسف إنه كان ينتظر ذلك الخبر بلهفة شديدة، وعندما علم من طبيبه أنه شفي من المرض، دخل في نوبة بكاء غير مصدق لذلك النبأ السعيد.
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وأضاف: "كان كل همي إني أطمن على نفسي وأخف من المرض ده".
وحرصت عائلته على الاحتفال بشفائه من سرطان البلعوم، فذهبوا سويا لمنطقة العين السخنة من أجل الاحتفال والاستجمام، بعد فترة طويلة من المعاناة والخوف من المرض.
المصدر: القاهرة 24
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