هيئة الأمر بالمعروف في السعودية تعود للعمل وتقتحم أكبر مصنع ‘‘للخمور’’ في المملكة (صور)

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عدن - نيرة ابو خليفة - ضبطت قوات الأمن السعودية، يوم الأحد، مصنعا للخمور في أحد أودية منطقة نجران. ويأتي ذلك بعد التنسيق والتعاون الأمني بين هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بنجران والجهات الأمنية. جديد أخبار دوت الخليج: ويحوي المصنع المضبوط على 8000 لتر تقريبا من المادة المخمرة، وأكثر من 400 علبة بسعة لتر ونصف من مادة العرق المسكر، مجهزة للبيع، إضافة لحبوب مخدرة. وقد تم تسليم الموقع والمضبوطات للجهات الأمنية لإكمال اللازم وفق الأنظمة والتعليمات.

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