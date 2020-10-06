نشكركم على قرائتكم خبر فتح أبواب الجحيم على مذيعة الجزيرة "علا الفارس" بسبب تغريدة مزورة عن أمير الكويت الراحل (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - وجدت الاعلامية في قناة “الجزيرة” القطرية، الأردنية علا الفارس مؤخراً نفسها، هدفاً للذباب الإلكتروني السعودي، بعد أن تم نسب تغريدة كاذبة لها فيما يتعلق بالسعودي ريان جيلر.

وجاء في هذه التغريدة المزورة الذي قام بالترويج لها إعلاميون سعوديون: “أتمنى من المدعو ريان جيلر عدم تعزية شعب الكويت بوفاة أميرهم أمير الإنسانية، الشيخ صباح الأحمد، لأنهم لا ينتظرون منك المؤاخاة والتعازي، ولا يريدون تعازيك ولا يتشرفون بك”.

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وأضاف في هجومه :

“أنا عارف ومتأكد ومتيقن أن المدعوة استهدفتني لأني مواطن سعودي وهي خاصة السعودية بأكملها باسمي”.

وقال: “من انتي لتقررين اذا كانت تعزيتي لاهل الكويت مقبولة او مشرفة او لا؟ ما لك دخل بالخليج وخليجنا واحد ولا ترقصين على الجراح وتتصيدين بالمياه ولو فيك خير حق بلدك الاردن كنتي اشتغلتي فيها، وما في داعي ازيد وأكرر بالحكي لأن كلكم تعرفون زيتونة امسكوا مجنونتكم”



وقد قررت علا ان تخرج عن صمتها وتوضيح الحقيقة، ولجم الذباب الإلكتروني.



وقالت في فيديو رصدته “تركيا الان” :



“دائماً بحلف يمين وبرجع أكسره وبصوم ثلاث أيام، وبقول بديش أعلق ومابدي أرد وبرجع أعلق، بس في أشياء بتحط العقل بالكف”.

وتابعت علا الفارس:

“في ناس بييجو يسألوني إنتي معلقة هادا التعليق عند فلان الفلاني، وأنا لا عاملتله فولو ولا بعرف عن هوا داره، وناس بتصدق، وحسابات للأسف بتاخد شيء مزيف، فوتوشوب، الكل صار بيعرف إنه التغريدات بينعمل إلها فوتوشوب”.

وأضافت:

“وفي ناس بتقولي علا ماتعلقي، والله أنا مابعلق، وماجبت أسمه ولا راح أجيب اسمه، لا هو ولاغيره، لأنه فعلياً مابيهموني، هما من مستوى مختلف وطريقة شهرة مختلفة تماماً، وكل الناس خير وبركة”.



وقد عبرت عن صدمتها من تمثيل ريان جيلر.

وقالت:

“بس الواحد بيستغرب قديش ممثلين، بيعملوا إشي مزيف، وبعدين بيطلعوا يحكوا وينظروا عالعالم والناس مصدقاهم، وأنا بصراحة مش هيفرق معي مين حيصدق ومين ماحيصدق، لأني عمري ماتسولت حب الناس، ولاعمري طلبت احترام الناس، اللي بيتابعني بيعرف مين أنا ومن أي بيئة ومن وين جاية، شو عيلتي وشو بعمل وشو طموحي بالحياة، وكيف تعبت عحالي كتير، في فرق كبير مع احترامي كل واحد كيف بيختار طريقه، بس صار موضوع كتير أوفر، إنك جاي تنشهر بالكزب والتأليف، لاقيلك طريقة تانية”.

بينما ووجهت علا الفارس رسالة صارمة للمسيئين اليها قائلة:

“لكل المسيئين بدي أقول بيت الشعر الشهير أبو القاسم الشابي، من تونس الحبيبة بيقول: سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسر فوق القمة الشماء”.

بينما أكدت مرة أخرى:

“للمسيئين، اسمي علا، شو يعني علا؟ شيء فوق، وانتوا اخترتوا تكونوا تحت، يعني لمن بدكوا تحكوا بدكم تتطلعوا لفوق، فما تتطلعوا كتير فوق عشان ما تنكسر رقبتكم، وأنا مافي أطلع تحت لأنه إنتوا مش من مستواي وكتير بعاد عن نظري”.

*تركيا الآن