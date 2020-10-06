فتح تابوت فرعوني أمام العالم.. شاهد ماذا وجدوا بداخله (فيديو)

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عدن - نيرة ابو خليفة - فتح خالد العناني وزير السياحة والآثار المصري إحدى التوابيت الفرعونية التي تم اكتشافها في منطقة سقارة الأثرية أمام جمع من السفراء والإعلاميين. وقال العناني يوم السبت خلال مؤتمر صحفي: "نحضر الإعلان عن أكبر كشف أثري في 2020.. لنبلغ العالم بإعلان جزء جديد من حضارتنا". جديد أخبار دوت الخليج: وأضاف: "تتفرد مصر في تنوعها، الأسبوع الماضي حضر الوزراء يوم السياحة العالمي في شرم الشيخ على الشواطئ، ونحن في منطقة أثرية تشهد أقدم بناء بالتاريخ، في مصر فقط يمكنك أن تشهد كل أنماط السياحة، فهنا يمكن أن نمزج بين رحلات السفاري وثقافة الشواطئ". *وكالات

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