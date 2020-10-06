نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بصدر مكشوف.. مي عمر تخطف الأنظار .. والجمهور: حلوة بدون حمالة صدر على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٠٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٢٦ مساءً (دوت الخليج )

نشرت حسابات عديدة بمنصة إنستغرم، صورة جريئة للفنانة مي عمر ، وهي مرتدية فستانًا احمراً مكشوف الصدر واجزاء من نهديها البارزين.

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وما لفت جمهور إنستغرام، هو ظهور الفنانة المصرية الشابة بدون حمالة صدر ،مما جعلهم يركزون ويثرون تعليقاتهم في هذا الجانب .

وقال متابع معلقاً : "حلوة كثير بدون حمالة صدر " ، وأضاف متابع ثان :" نهودك نااار وبتفطر الفستان" ، "جمالك بيسحر وصدرك ما له مثيل".

متابعون آخرون ، عبروا من جهتهم عن اندهاشهم بجمال الفنانة مي عمر ، واشادوا بإطلالتها الجميلة والجريئة.

ومؤخرًا نشر رواد بمواقع التواصل الإجتماعي، صورة للشابة مي عمر، وهي ترتدي بنطلون وقميص لون أسود .

وبدت الفنانة عمر في الصورة بعينين زرقاويين وتسريحة شعر متفردة ، فيما صدرها ويديها مكشوفة لجمهورها بمواقع التواصل الإجتماعي.

وخطفت مي عمر عقول وانظار محبيها ومتابعيها ، بجمالها ونعومتها واناقتها وملابسها الضيقة ذات اللون الأسود وشعرها الأسود الحريري ، وهو ما دفع الكثير من رواد التواصل الاجتماعي، لمشاركة الصورة والتعليق عليها على نطاق واسع.

وفي آخر ظهور لها ، سابق لهذه الإطلالة المتداولة ، كان - أيضا- عبر تداول رواد بمواقع التواصل الإجتماعي، صورة للفنانة مي عمر، وهي ترتدي فستاناً يكشف نصفها الأسفل .

وقال متداولون للصورة، إن الفستان مرصع بالألماس والأحجار الكريمة ، ويعد من أغلى الفساتين على مستوى العالم.

وركز الكثير منهم على ساقيها العاريتين وما فوقهما والذي يظهر من وراء الفستان الشفاف، وكذا على عيني الفنانة الساحرتان.

وصبت تعليقات جمهور مي عمر، على مواقع التواصل الاجتماعى، في جانب التغزل والمديح والإطراء والإعجاب بها ، دون أي انتقادات، وهذا نادرا ما يحصل مع إطلالات الفنانات الشهيرات وغيرهن من الفنانات والفنانين.

وفي سياق آخر تعود النجمة مي عمر للعمل مع زوجها المخرج محمد سامي ، في المارثون الرمضاني المقبل 2021 بمسلسل «نسل الأغراب» مع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، حيث تجسد خلال الأحداث زوجة أحمد السقا.

وبمشاركة مي عمر بالمسلسل المُنتظر سيكون من بين الأعمال التي ستحظى بنسبة مشاهدة عالية نظراً لنجومه، بالإضافة لكونه ملحمة صعيدية دائماً ما تجني ثمارها لدى المُشاهد المصري.

وعن تفاصيل قصة المسلسل، فتقع مي عمر خلال أحداث العمل في حُبّ أمير كرارة صَديق زوجها، والمُكلف بحمايته من التهديدات التي سَتُحيطه ضمن الأحداث، ولن ينتهي الأمر إلى هُناك وإنما ستقوم بالتعاون مع كرارة بالهروب من السقا وتركه، الأمر الذي سيقلب الأحداث رأساً على عقب ويقرر السقا الانتقام منهما، ويبدأ الصراع بين السقا وكرارة.

تعاون الفنانة مي عمر في مسلسل نسل الأغراب مع زوجها محمد سامي يعد التعاون الثالث في الأعمال الدرامية التي شاركت فيها مع زوجها. فعند الظهور الأوّل لها من خلال مسلسل الأسطورة الذي عُرِضَ في السباق الرمضاني عام 2016، الذي شاركت فيه البطولة مع النجم محمد رمضان تألقت خلاله، ولمع نجمها بعد المشاركة فيه.

وللمرة الثانية تموت مي عمر خلال أحداث «ولد الغلابة» 2019 مع أحمد السقا، حيث وقعت (فرح) «مي عمر» في حُب عيسى - أحمد السقا - رغم أنّها كانت متزوجة في هذا التوقيت من عزت الطحان - هادي الجيار -، وتآمرت على قتله، وذهبت لـ«عيسى»، وتزوجته، لكن لم يكتفِ سامي بإظهارها بالخائنة، وإنّما قَرّر في الحلقة الأخيرة من العمل قَتلَها على يد زوجها عيسى (أحمد السقا)، بعدما علم بأنّها قتلت شقيقته.

على الجانب الآخر، تُقَدِّم الفنانة مي عمر تسجيل 4 أغنيات بصوتها خلال أحداث مسلسل لؤلؤ، الذي تقوم ببطولته وتجسد فيه دور مطربة، حيث أجرت ‏مي العديد من البروفات على الغناء والاستعراضات خلال الفترة الماضية قبل انطلاق تصوير العمل، والأغنيات سيتم تقديمها خلال أحداث ‏المسلسل وهي من كلمات وألحان هيثم نبيل.

وكانت مي قد حصلت على كورس تدريبي في الغناء خلال الفترة الماضية، للوصول إلى طبقة معينة في الصوت من أجل تقديم الأغاني المُقرّر أن تُقَدِّمها ضمن أحداث المسلسل، حيث تلعب شخصية مطربة صاعدة.

‏مسلسل لؤلؤ بطولة مي عمر، وأحمد زاهر، ونجلاء بدر، ونرمين الفقي، ومحمد الشرنوبي، وإدوارد، وهيدي كرم، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وليلى ‏أحمد زاهر، وحمدي هيكل، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج محمد عبد السلام، ومن المقرر عرضه في بداية الموسم الشتوي.

