إغتيال بطل "سبايك لي" في طريق عام (صورة)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٠٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٥٩ مساءً (دوت الخليج )

في وقت ذروة اعتصامات واحتجاجات مناصري "حياة السود مهمة" تقع حوادث اعتداءات على رجال سود من قبل بعض العنصريين البيض في الولايات المتحدة، نفذت جريمة إغتيال الممثل الأمريكي من أصول إفريقية توماس جيفرسون بيرد البالغ من العمر 70 عاماً، بالرصاص في إحدى الطرق العامة، مما اثار الكثير من التساؤلات حول سر تصفيته بهذه الطريقة .

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وأبدى العديد من نجوم هوليوود الذين عملوا مع بطل أفلام سبايك لي، أسفهم العميق وحزنهم الشديد لموته بهذه الطريقة وخاصةً الممثلة فيولا ديفيس والمخرج سبايك لي.

وبحسب وكالات الأنباء والصحف الأمريكية المختلفة، تم العثور على الممثل الأمريكي من أصول إفريقية توماس جيفرسون بيرد "70 عاماً" يوم السبت 3 أكتوبر- تشرين الأول، مقتولاً بالرصاص على الطريق العام في أتلانتا – جورجيا دون معرفة دوافع الجريمة وأسبابها إن كانت لدوافع شخصية أو بدافع السرقة أو شيئاً آخراً.

وقد نعاه المخرج سبايك لي، على حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام"، قائلاً: "أنا حزين جداً لإعلان الوفاة المأساوية لأخي الحبيب توماس جيفرسون بيرد في أتلانتا، جورجيا. توم هو رجلي".

ونعته على موقع "تويتر" الممثلة فيولا ديفيس الحائزة على جائزة الأوسكار ،بتغريدة حزينة قالت فيها: " أحببت العمل معك بيرد "،يالك من ممثل جيد،آسفة لانتهاء حياتك بهذه الطريقة،الصلاة من أجل عائلتك.

View this post on Instagram Oh no!!! 2020! Whaaattt!!! Loved working with you, Byrd. What a fine actor you were. So sorry your life ended this way. Praying for your family. So very sorry.???????????????????? #RIPThomasJeffersonByrd A post shared by VIOLA DAVIS (@violadavis) on Oct 4, 2020 at 3:14pm PDT

من هو توماس جيفرسون بيرد؟

وُلد توماس جيفرسون بيرد في غريفين، جنوب أتلانتا. حصل على درجة البكالوريوس من كلية موريس براون في أتلانتا، ودرجة الماجستير من معهد كاليفورنيا للفنون. عمل توماس في المسرح والسينما، وشارك في عدد كبير من أعمال المخرج سبايك لي .

كما شارك توم "توماس جيفرسون في بطولة فيلم سبايك لي ، وجسد فيه شخصية ايرول بارنيس.



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