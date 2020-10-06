نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بالخطأ.. إلهام شاهين تكشف عن مرض “سمير غانم” وتقلق الجمهور على حالة ميرفت أمين.. شاهد ماذا قالت؟؟ على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - إلهام شاهين تحدثت عن كواليس حفل زفاف شقيقها أمير شاهين مؤخراً والذي شهد نتواجد عدد كبير من النجوم، وكشفت أيضاً عن سبب غياب عدد من النجوم مثل عادل إمام وميرفت أمين ودلال عبد العزيز وسمير غانم وغيرهم.

إلهام شاهين توجه اعتذاراً بسبب حفل زفاف شقيقها

وقالت إلهام شاهين في تصريحات لها مع برنامج "ام بي سي تريندينغ" إنها تشعر بسعادة كبيرة بعد زفاف شقيقها أمير شاهين، حيث تعتبره ابنها وبذلت مجهود كبير في إقناعه بالزواج، وأضافت إنها التزمت بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا وأقامت الحفل في مكان مفتوح بالإضافة إلى توجيه الدعوة لـ 300 شخص فقط، وقالت إنها البعض لم يحضر بسبب فيروس كورونا وتعذرهم في هذا الأمر.

قد يهمك أيضًا:

مشروب قوي للتخسيس وحارق لدهون البطن .. صحي وآمن ويقوي المناعة

هل تذكرون “اللمبي” الفنان المصري محمد سعد؟؟.. شاهدوا من هو ابنه البعيد عن الأضواء! (صور)

بالخطأ.. إلهام شاهين تكشف عن مرض “سمير غانم” وتقلق الجمهور على حالة ميرفت أمين.. شاهد ماذا قالت؟؟

3 علامات اكتشفها العلماء تؤكد أن أصل الإنسان نوع من الأسماك تتواجد على مائدتنا!!.. ما هو؟؟

حدث فلكي نادر لن يتكرر في الأرض إلا بعد 15 عاما.. وإعلان سعودي بشأنه وهذا ما ورد فيه؟؟

عالمة أوبئة تفجر مفاجأة عن نبوءة أثبت الوقت "عدم صدقها" بشأن فيروس كورونا

أول ظهور للشيخ يوسف القرضاوي بعد مزاعم وسيم يوسف بوفاته.. شاهد المفاجأة من ظهر بجانبه؟؟ (صور)



ارتفاع الكوليسترول في الدم حالة خبيثة لا تظهر عليها أعراض.. لكن إذا شعرت بهذا الإحساس فتدارك نفسك قبل فوات الأوان

مذيعة الجزيرة “غادة عويس” تكشف عن صور مخلة وصلتها وكيف تم البحث بصورها الخاصة على هاتفها وهذا ما قالته عن الهوس الجنسي

ابنة صدام حسين تكشف حقيقة بكاءها والمكالمة مع أمير الكويت “الجديد” بشأن والدها!

عادة خاطئة نقع فيها باستمرار وتسبب ارتفاع ضغط الدم.. احذرها

أفضل 3 أطعمة لتجنب تساقط الشعر وتحفيز نمو الشعر في المنزل

مظهر حاكم دبي في حضرة أمير الكويت الجديد تثير سخرية واسعة بمواقع التواصل!.. شاهد

لا ترميها بعد اليوم.. فوائد صحية ومذهلة لقشر البيض يجهلها الكثيرون ومنها علاج هذا المرض المنتشر

هذا ما يحدث لجسمك إذا شربت الشاي الأخضر والزنجبيل على معدة فارغة

أسوأ 6 أطعمة تدمر الكبد لديك.. شاهد

مشروب طبيعي يساعد في الوقاية من السرطان والقولون العصبي وتلف الكبد وحصى المرارة وأمراض الرئة

أسوأ أنواع الأطعمة التي تدمر الكلى.. اكتشفها

نقص هذا الفيتامين في جسمك يسبب لك الشيب والشيخوخة المبكرة وضعف القدرات العقلية.. وهذه الأطعمة تعالج المشكلة

إلهام شاهين تكشف خضوع الفنان سمير غانم لعملية جراحية

وكشفت الفنانة إلهام شاهين عن طريق الخطأ عن مرض الفنان سمير غانم، وذلك بعد سؤالها عن سبب غياب صديقتها دلال عبد العزيز وابنتيها إيمي ودنيا سمير غانم عن الحفل، وقالت إن دلال لم تستطع الحضور بسبب إجراء الفنان سمير غانم لعملية جراحية منذ أيام وإنها تقف بجانبه هذه الفترة، وأكدت إنه أصبح بصحة جيدة وتمنت له السلامة والشفاء.

وجاء ذلك تأكيداً للشائعات التي تداولت في الفترة الأخيرة عن مرض الفنان سمير غانم وإصابته بوعكة صحية جعلته ينتقل للمستشفى، والتي نفاها من خلال مصادر مقربة به، وأكدوا إنها إجراءات وفحوصات روتينية فقط، قبل ان تكشف إلهام شاهين عن خضوع سمير غانم لعملية جراحية وتقلق الجمهور مجدداً.

إلهام شاهين تكشف سبب مؤثر وراء غياب ميرفت أمين وعادل إمام

وقالت إلهام شاهين إن الفنانة ميرفت أمين في حالة حداد وحزن عميقة منذ وفاة الفنانة شويكار والفنانة رجاء الجداوي، وأضافت إنها منذ ذلك الحدث وهي تلتزم المنزل ولا تظهر في أي مناسبة اجتماعية، وتشعر بحزن كبير بسبب علاقتها القوية بالراحلتين، وأشارت إلى إنها لا تتحدث عن حالتها ولكنها تشعر بحالتها وحزنها الكبير، وذكرت إنها لم توجه دعوة لعادل إمام لخوفها عليه من تجمع الجميع حوله ومن عدوى كورونا رغم رغبتها الشديدة في حضوره أي مناسبة تخصها.

ووجهت إلهام شاهين اعتذار لأصدقائها وزملائها لعدم قدرتها على دعوة الجميع لحفل زفاف شقيقها وقالت على انستقرام:" أعتذر جدا لكل الأصحاب والحبايب و العيلة اللى معرفناش نعزمهم لأن القوانين لا تسمح بأعداد كبيرة في التجمعات بالأفراح بالأوتيلات لظروف الكورونا.. و كان علينا الاحترام والالتزام بالعدد المسموح خوفا على ضيوفنا الأعزاء جداً.. شكرا لتفهمكم و قبول عذرنا.. كلكم غاليين عندنا وكنت أتمنى وجودكم معى جميعاً فى هذه المناسبة السعيدة".

المصدر: هيا