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صنعاء - ميسرا اسماعيل - محمد سعد أحمد، ممثلٌ كوميدي مصري لمع نجمه في سماء الفن خلال السنوات الأخيرة، فقد بدأ مشواره الفني بدورٍ صغيرٍ في مسلسل “وما يزال النيل يجري”، ثم جاءت مشاركته في مسلسل “من الذي لا يحب فاطمة” بمثابة أولى خطوات النجومية.

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هل تذكرون “اللمبي” الفنان المصري محمد سعد؟؟.. شاهدوا من هو ابنه البعيد عن الأضواء! (صور)

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انتقل سعد إلى السينما من خلال المشاركة بأدوارٍ قصيرة في السينما المصرية إلى جانب العديد من نجوم السينما أمثال محمود عبد العزيز وأحمد عبد العزيز وعزَّت العلايلي وغيرهم.

أدَّى سعد شخصيَّة “اللمبي” التي أوصلته إلى عالم الشُّهرة والنجومية حتى التصق الاسم به، فقد أدَّاها بأسلوبٍ فكاهيٍ مميز، ثم كررها في عددٍ من أفلامه نظرًا للنجاح الذي حققته، ممّا جعله من نجوم الصف الأوَّل في الوسط الفني.

ظهر بعد ذلك بدور البطولة في أفلامٍ سينمائيةٍ عدَّة حققت أعلى نسب إيرادات في السينما المصرية والعربية، إضافةً لمشاركته في عددٍ من المسرحيات.

الفنان محمد سعد متزوجٌ من خارج الوسط الفني ولديه ثلاثة أبناء، كريم ونور وياسين.

نادرًا ما يُحدث الفنان محمد سعد ضجة أو جدالًا في الوسط الفني، فهو معروف بهدوئه الدائم وابتعاده عن المشاكل، ولا يعرف عنه الجمهور الكثير من المعلومات سوى إنه "اللمبي" ذلك الشاب الكوميدي الذي يتمتع بحركات وأسلوب مميز في الكلام.

لديه 3 أبناء، وهم: كريم ونور وياسين، ويُعد الابن الوحيد الذي ظهر على شاشة التلفزيون ودخل مجال التمثيل هو نجله "نور"، الذي شارك والده في أحد أهم أعماله، وهو مسلسل "شمس الانصاري"، الذي عرض في رمضان 2013، وقدم خلاله شخصية الطفل شمس الأنصاري، التي جسدها بعد ذلك محمد سعد.

إليكم صور نجل الفنان محمد سعد ابنه نور الدين.

المصدر: وسائل إعلام مصرية