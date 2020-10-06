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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الرمان من الأغذية المفيدة التي تتمتع بالعديد من الفوائد الصحية، فهو يساعد على حرق دهون البطن، ويعمل على ضبط مستويات الكوليسترول في الدم، والحفاظ على صحة القلب، ولا تقتصر الفوائد على بذور الرمان فقط، لكن قشر الرمان لا غنى عنه أيضا ولن ترميه بعد الآن.. لنتعرف فيما يلي على فوائد قشر الرمان للتخسيس والرجيم والتخلص من دهون البطن، والتخلص من الكرش سريعاً.

مشروب قشر الرمان للتخسيس

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مشروب قوي للتخسيس وحارق لدهون البطن .. صحي وآمن ويقوي المناعة

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المكونات

ملعقة كبيرة من قشر الرمان المجفف.

ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون.

3 أوراق من النعناع الأخضر.

كوب من الماء.

طريقة التحضير

يتم وضع كلٍ من الزنجبيل المطحون، وقشر الرمان المطحون والشاي الأخضر معاً في كوب.

أضف الماء المغلي إلى ما سبق، ثم يضاف النعناع الأخضر.

يترك المزيج لمدة 10 دقائق تقريباً، ثم يتم تناول المشروب.

المصدر: العين