بروب مكشوف.. سارة الطباخ تشعل "إنستغرام" بعد تشديدها الحصار على خطيبها السابق

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٠٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٠٢ مساءً (دوت الخليج )

أشعلت المنتجة المصرية سارة الطباخ، منصة تداول الصور والفيديوهات الشهيرة "إنستغرام" بصورة حديثة وجريئة لها.

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وانهالت الإعجابات والتعليقات على إطلالة سارة الطباخ ، وكذا مشاركتها من قبل متابعيها، فور قيامها بنشرها عبر حسابها على "إنستغرام".

وظهرت بروب أبيض مكشوف الصدر والكتف وتركت شعرها البني القصير منسدلا على كتفيها، وهي ترسل ابتسامة ممتلئة بالرقة لجمهورها.

وتأتي هذه الإطلالة في إطار حرص المنتجة المصرية على مشاركة جمهورها بمنصة إنستغرم، جلسات تصويرها وكل جديدها في حياتها الشخصية والعملية.

جدير بالذكر أن سارة الطباخ وقعت مؤخرا عقدا مع الفنان عمرو سعد لتتولي الإشراف على أعماله خلال الفترة المقبلة.

وكانت قد شددت مؤخراً، المنتجة الطباخ حصارها على خطيبها السابق المطرب محمد الشرنوبي، ونجحت في حظر عرض أغنية زفافه على راندا رياض التي تحمل عنوان "قلبي ارتاح"، بعد التواصل مع شركة الاتصالات التي تعاقد معها الشرنوبي على تسويق الأغنية، وبنفس الوقت ساندت "رندا" زوجها وكشفت عن كواليس مؤثرة جدا لصناعة الأغنية كهدية منه إليها بمناسبة عقد قرانهما.

سارة جددت التحذير من التعامل مع محمد الشرنوبي وقامت بتنبيه كل شركات الإنتاج بأنها صاحبة الحقوق الحصرية لكل ابداعات الشرنوبي كممثل أو كمطرب، بموجب عقد احتكار رسمي، وبالفعل استجابت شركة الاتصالات الراعية لأغنية "قلبي ارتاح" وقامت بحذفها من على صفحتها بموقع فيسبوك، وذلك بعدما تأكدت الشركة من صحة العقد الحصري مع المنتجة سارة الطباخ وعدم أحقيته بالتوقيع على أي منتج فني أو إعلاني وأن المنتجة صاحبة الحق الوحيد في ذلك وأن ما يقوله بشأن فسخ العقد غير حقيقي ولم يقدم أي مستندات تفيد بذلك، وهذا الأمر حدث أيضا مع شركة روتانا بنفس حيث قامت بحذف الأغنية من كل تطبيقاتها على مواقع التواصل الاجتماعي قبل تسويقها.



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