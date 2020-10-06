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صنعاء - ميسرا اسماعيل - قد تشمل أعراض مرض السكري من النوع 2 الشعور بالتعب غير المعتاد ، وإخراج المزيد من البول أكثر من المعتاد ، والجروح أو الجروح التي تستغرق وقتًا أطول للشفاء مما هو متوقع. ولكن قد تكون أيضًا معرضًا لخطر الإصابة بارتفاع نسبة السكر في الدم إذا ظهرت لديك علامة منبهة في المرحاض. هل تتحقق من رائحة بولك؟.

مرض السكري هو حالة شائعة تؤثر على أكثر من أربعة ملايين شخص في المملكة المتحدة ، و 90 في المائة من جميع الحالات ناتجة عن مرض السكري من النوع 2. قد تكون معرضًا لخطر الإصابة بارتفاع نسبة السكر في الدم إذا كان بولك يحتوي على رائحة معينة ، كما يُزعم.

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علامة في البول تدل على الإصابة بمرض السكري.. لا تتجاهلها

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يمكن أن يحدث مرض السكري من النوع 2 بسبب عدم إنتاج الجسم ما يكفي من هرمون الأنسولين ، أو عدم تفاعل الجسم مع الأنسولين.

بدون ما يكفي من الهرمون ، كافح الجسم لتحويل السكر في الدم إلى طاقة قابلة للاستخدام.

من الأهمية بمكان أن تتحدث إلى الطبيب في أسرع وقت ممكن إذا كنت تعتقد أنك مصاب بالسكري.

يجب أن تفكر في التحدث إلى طبيبك حول مرض السكري إذا لاحظت رائحة غريبة تنبعث من بولك.

ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ، قد يجد مرضى السكري أن رائحة الفم الكريهة لبولهم.

تمت مقارنة رائحة البول برائحة الفواكه ، وقد تكون حتى أول علامة على الإصابة بمرض السكري.

يحدث بسبب محاولة الجسم التخلص من أكبر قدر ممكن من السكر الزائد.

من أسهل الطرق لفعل ذلك التخلص من السكر في البول.

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن "التبول الرائحة من تلقاء نفسه ليس عادة مدعاة للقلق".

"غالبًا ما توجد أشياء يمكنك القيام بها لمساعدة بولك على العودة إلى طبيعته.

"الشعور بالعطش الشديد والتعب ، التبول أكثر من المعتاد ، [و] البول ذو الرائحة الحلوة [يمكن أن يكون سببه مرض السكري من النوع 2].

"لكن لا تشخص نفسك بنفسك - قم دائمًا بزيارة طبيب عام."

فقط لأن رائحة البول قوية بشكل خاص ، فهذا لا يعني بالضرورة أنك مصاب بداء السكري.

يمكن أن يكون أيضًا بسبب الجفاف أو تناول أطعمة معينة أو حتى أخذ بعض الوساطات.

يجب أن يكون بولك عادة أصفر باهت ورائحته خفيفة.

لكن لا يزال يتعين عليك التحدث إلى الطبيب إذا كنت قلقًا بشأن رائحة البول.

تشمل الأعراض الشائعة لمرض السكري وجود جروح أو جروح تستغرق وقتًا أطول للشفاء ، والعطش الذي لا ينقطع ، وإخراج البول أكثر من المعتاد.

لكن قد يكون العديد من الأشخاص مصابين بمرض السكري دون أن يعرفوا ذلك ، لأن العلامات والأعراض لا تجعلك بالضرورة تشعر بتوعك.

يجب عليك التحدث إلى الطبيب إذا كنت قلقًا بشأن العلامات أو الأعراض التحذيرية لمرض السكري ، أو إذا كنت تعتقد أنك قد تكون في خطر.

يعد تشخيص الحالة مبكرًا أمرًا مهمًا للغاية ، لأن المرضى أكثر عرضة لبعض المضاعفات المميتة ، بما في ذلك أمراض القلب والسكتات الدماغية.

المصدر: ديلي اكسبرس