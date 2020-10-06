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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تداول مستخدمون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر المعركة الشرسة التي دارت في حديقة كروجر الوطنية بجنوب إفريقيا بين قطيع من الكلاب البرية والضباع الشرسة على فريسة واحدة.

وبحسب ما أوردته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن الكلاب البرية قاموا بمطاردة فهد داخل الحديقة وسرقوا فريسته وشرعوا في تناولها قبل وصول مجموعة من الضباع الشرسة إلى موقع المعركة.

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ماذا فعلت “الضباع المتوحشة” في كلاب برية حاولوا مشاركتهم في تناول الفريسة.. و”الفهد” يراقب بصمت! فيديو

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وانقضت الضباع على الظبي وحاولوا طرد الكلاب البرية من الموقع، ولكن دارت بينهم معركة شرسة بعد أن رفضت الكلاب الاستسلام في بداية الأمر، ولكن الضباع هاجمتهم بوحشية ونجحوا في طردهم والحصول على الفريسة.

يُذكر أنه على الرغم من كون الفهد أكبر حيوان مفترس ظهر على الساحة في اليوم الذي تم فيه التقاط الفيديو، إلا أنه رفض خوص المعركة بمفرده أمام قطيع الكلاب البرية والضباع الشريرة. لمشاهدة الفيديو إضغط هنـــــــــــــــــا