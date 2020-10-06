نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر تسريب “فاضح” لـ ميلانيا ترامب يخص ممثلة أفلام تحرش بها ترامب يثير الجدل.. وهذا ما ورد فيه! على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - في خطوة أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل أصدرت ستيفاني وينستون وولكوف، المساعدة السابقة لزوجة ترامب ميلانيا، والتي تحولت إلى مؤلفة لكتاب يحكي كل شيء عن علاقتها مع ميلانيا ترامب، تسجيلا آخر لزوجة الرئيس الأمريكي في محادثة صريحة محرجة تخص ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز.

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ووفق صحيفة “ذا جارديان” البريطانية، فإن المحادثة تم تسجيلها سرًا في يوليو (تموز) 2018، وخلال المحادثة تصف السيدة الأولى الممثلة ستورمي دانيالز، بـ “عاهرة الإباحية”

وظهرت “وولكوف” في الحلقة الأخيرة من البث المباشر “ميا كولبا” للمحامي السابق للرئيس دونالد ترامب، مايكل كوهين، وفي أحد المقطعين اللذين ظهرت فيهما وولكوف، يمكن سماع السيدة الأولى وهي تخبر مساعدتها السابقة عن حصول ستورمي على جلسة تصوير مع مجلة فوغ من قبل المصور المشهور آني ليبوفيتز.

ويمكن سماع ميلانيا ترامب وهي تقول في الشريط: “إذا كنتِ تستخدمين موقع غوغل، فأذهبي إليه وستعرفين أن المصورة آني ليبوفيتز قامت بتصوير العاهرة الإباحية للظهور في عدد سبتمبر أو أكتوبر”. ثم تسأل وولكوف السيدة الأولى: “من تقصدين عاهرة الإباحية؟”، لتجيب السيدة الأولى: “ستورمي”.

يذكر أن قضية الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز مع الرئيس ترامب وقتها قد هزت الرأي العام، فقد اتهمت الممثلة ترامب بالتحرش بها جنسيا، بينما نفى دونالد علاقته مع دانيلز وقتها.

ثم سأل كوهين أيضًا وولكوف عن رد فعل السيدة الأولى على التقارير المتعلقة بشأن علاقة زوجها مع دانيلز، والتي تقول العارضة إنها حدثت بعد وقت قصير من ولادة ابن ميلانيا، بارون.

وقالت وولكوف: “لقد أخبرتني أن دونالد يجب أن يكون مستعدًا ليكون منفتحًا على تقارير وسائل الإعلام حول العالم إذا فاز بمنصب الرئاسة وفي تلك اللحظة قلت لنفسي: وأنت كذلك، يجب عليك أن تكوني”.

وفي الشهر الماضي، كشفت وولكوف عن مذكرات تحكي تفاصيل غير سارة عن الحياة في البيت الأبيض بينما يسعى ترامب لإعادة انتخابه رئيسا للبلاد.

وزعمت ستيفاني وولكوف في كتابها “ميلانيا وأنا” أنها شاهدت “الخداع” و”التضليل” خلال فترة صداقتها بميلانيا ترامب، وقد ندد البيت الأبيض بالكتاب ووصفه بأنه “تحريف غريب للحقيقة”.

المصدر: وطن