نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر استشاري سعودي يحذر من 3 تصرفات خاطئة يرتكبها مرضى الضغط والكولسترول على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٠٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٢٤ مساءً (دوت الخليج)

كشف استشاري، وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، عن 3 تصرفات خاطئة يرتكبها مرضى الضغط والكولسترول.

وعبر حسابه على «تويتر»، قال النمر: «شخص لديه مفاهيم خاطئة ويضر من حوله بنشّرها، فمثلًا رجل في الستين من عمره ينصح زوجته الأولى أم العيال الكبار بترك علاجات الضغط والكولسترول لأنها سموم تضر الجسم».

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

وضعت يدها بمكان حساس.. هيا مرعشلي تدوخ المتابعين بحركة خطيرة (شاهد)

ببنطلون ضيق.. ريهام أيمن تطاير شعرها في الهواء بشكل مثير للعيان (صور)

بشرى سارة.. السعودية تعلن توفير 9 آلاف وظيفة برواتب تبدأ من 7 آلاف ريال

أغنية إسرائيلية من ألحان حسين الجسمي تثير غضب الجماهير (شاهد)

بروب مكشوف.. سارة الطباخ تشعل "إنستغرام" بعد تشديدها الحصار على خطيبها السابق

أبو هشيمة يخرج عن صمته ويكشف حقيقة التسريبات المتداولة عن ياسمين صبري

تهديد "مراد علمدار" بالسجن 12 عامًا بعد إكتشافه خيانة زوجته بطريقة صادمة (شاهد)

إغتيال بطل "سبايك لي" في طريق عام (صورة)

منى زكي تتعمد تعرية صدرها بالكامل ورد فعل صادم من أحمد حلمي.. شاهد

بصدر مكشوف.. مي عمر تخطف الأنظار .. والجمهور: حلوة بدون حمالة صدر

أمل العوضي ترد على منتقديها بفيديو جريئ (شاهد)

انفجار مرعب يهز مدينة عربية مخلفا عشرات القتلى والجرحى.. شاهد

بالفيديو.. ياسمين صبري في المحكمة بدعوى خلع لأول مرة

بمهر خرافي.. ملياردير سعودي يتزوج نجمة باب الحارة ويمنعها من التمثيل

إغراء ساخن.. ياسمين صبري تبرز أخطر جزء من جسدها والجمهور يحسد أبو هشيمة

وأضاف: «تصرف خاطئ.. مريض لم يأخذ حبة الكولسترول؛ لأنه لم يتناول العشاء، والصحيح أن يتناولها يوميًا حسب توجيه الطبيب».

وتابع: «من بين التصرفات الأخرى الخاطئة أن يأخذ المريض حبة الضغط عند الحاجة فقط.. إذا رأسه أوجعته، والصحيح أن يأخذها (الحبة) يومياً».



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام