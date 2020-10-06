ببنطلون ضيق.. ريهام أيمن تطاير شعرها في الهواء بشكل مثير للعيان (صور)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٠٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٥٩ مساءً (دوت الخليج )

شاركت الفنانة ريهام أيمن ، جمهورها على موقع "انستجرام" بصور حديثة لها، تعكس رومنسيتها وجمالها ورقتها.

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وارتدت ريهام أيمن، لإطلالتها الجديدة، بنطلوناً ضيقاً بلون أسود وحمالة صدر بنية وقميص أبيض، مع حذاء رياضي.

واختارت تسريحة شعر جذابة ومثيرة، دثرت خصلاتها في احدى الصور ، ظهرها وكتفيها، وتطايرت في الهواء من خلال الصورة الثانية ، ويدها تداعب تلك الخصلات المتطايرة بشكل مثير للعيان ، أما صدرها فأنكشف في الصورتين.

وحظيت إطلالة النجمة ريهام أيمن، بتفاعل كبير من المتابعين، تنوع بين الإعجاب والتعليق بكلمات إطراء وحب وكذا كلمات غزل ..

وعبر العديد من المتابعين عن اندهاشهم بإطلالة محبوبتهم الرومنسية المفعمة بالجمال والأنوثة.

ومؤخرًا نشرت ريهام، عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام، صورة لها بالمايوه داخل البحر، وقالت لجمهورها معلقة : "المياه المالحة تشفي كل شيء"

واثارت هذه الصورة جدلا واسعا بين جمهورها، فمنهم من أشاد بمحتواها وتغزل فيه، ومنهم من وصفها بالجريئة الى حد تجاوز العادات والتقاليد المصرية والعربية واثارت الشباب. حسب قولهم.

وريهام أيمن ، ممثلة ومغنية مصرية، بدأت مسيرتها الفنية وهي لاتزال طفلة صغيرة من خلال الإعلانات، ثم كمغنية من خلال فريق "فيروس" الغنائي .

أما بدايتها في مجال التمثيل فكانت عندما تعرفت على الفنان الشاب كريم محمود عبد العزيز ، والذي رشحها حينها للمشاركة في مسلسل "محمود المصري" عام 2004، لتتوالى مشاركتها بعد ذلك في العديد من الأعمال الدرامية ، ومن أبرزها مسلسلات: بيب الروح، المواطن اكس، العراف، حكايات بنات، كما شاركت في عدة أفلام سينمائية منها: صرخة نملة، دكان شحاتة.



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