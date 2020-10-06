وضعت يدها بمكان حساس.. هيا مرعشلي تدوخ المتابعين بحركة خطيرة (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٠٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٠٠ مساءً (دوت الخليج)

سحرت الفنانة السورية الشابة هيا مرعشلي الجمهور باطلالتها جديدة عبر حسابها الرسمي في موقع انستجرام.

واعتمدت مرعشلي في اطلالتها على صور ملونة وصور بورتريه بالابيض والأسود لتضيف على اطلالتها سحر فوق سحر جمالها وأناقة تفاصيلها.

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وعلقت مرعشلي على ظهورها بالقول: “فكر مرتين ثم لاتقل شيئاً”.

وظهرت مرعشلي في صورها القريبة والبعيدة واضعة يدها على فمها مع ظهور الشامة المميزة على خذ مرعشلي مع أظافرها المنمقة وشفتيها الجميلتين مع نظرة ثاقبة

وانهالت التعليقات من جمهور هيا على صورها الجديدة وترك المعلقون العديد من عبارات الغزل بجمال الفنانة السورية ونعومة ملامحها الأنثوية وتفاصيل وجهها الجميل.

والجدير بالذكر ان مرعشلي تعرضت للترهيب من مسرب صةر دانا جبر الفاضحة ووعد الهاكرز بتسريب عدة صور ومقاطع فيديو اباحية شبيهة لصور جبر في وقت لاحق دون أي ردة فعل من الفنانة السورية

ويشار الى ان شائعات الخطوبة لاحقت مرعشلي وربطت اسمها بالفنان السوري ناصيف زيتون دون اي تعليق من الثنائي

ومن ناحية أخرى غابت مرعشلي عن موسم دراما رمضان 2020 بسبب قلة العروض ونوعيتها بعد ظهورها في بطولة مسلسل دقيقة صمت رفقة عابد فهد وبطولة مسلسل عندما تشيخ الذئاب رفقة سلوم حداد وجلسات نسائية رفقة سلافة معمار.





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