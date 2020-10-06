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صنعاء - ميسرا اسماعيل - هز انفجار كبير مدينة الباب، شمالي سوريا، الواقعة في محافظة حلب، مخلفا حوالي 17 قتيلا وأكثر من 50 جريحا.

وحسب وسائل إعلام محلية، فأن الانفجار الذي وقع مع حلول الساعة الثانية من ظهر اليوم الثلاثاء، 6 تشرين الثاني، تسبب بدوي هائل هز مختلف أنحاء المدينة والقرى المجاورة لها، واصفة التفجير بالأعنف الذي تشهده المدينة منذ عدة أشهر.

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انفجار كبير في دولة عربية يخلف 17 قتيلا وعشرات الجرحى.. اول فيديو

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وبينت المصادر بأن شاحنة انفجرت قرب مسجد عثمان الواقع تماماً وسط مدينة الباب، في منطقة تشهد اكتظاظاً سكانياً كبيراً.

وذكرت المصادر أدى إلى فقدان 8 مدنيين لحياتهم على الفور، قبل أن تزداد حصيلة الضحايا تباعاً نتيجة شدة الإصابات لتصل إلى 17 قتيلاً، فيما رجحت المصادر إمكانية ارتفاع الحصيلة في ظل وجود إصابات حرجة للغاية في عدد من مشافي المدينة.