نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر هنا شيحة تخطف إبن شقيقة إلهام شاهين وتحتضنه بشدة في رقصة ساخنة (شاهد) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٠٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٣٨ مساءً (دوت الخليج )

خطفت الفنانة المصرية هنا شيحة، إبن شقيقة مواطنتها النجمة إلهام شاهين، الشاب محمود شاهين.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

صور صادمة للفنانة "ريم عبدالله" قبل وبعد عملية التجميل.. شاهد

مفاجأة.. ريم عبدالله و"رعد الشمال" يشعلان السوشيال ميديا بمقطع فيديو مثير

أحمد بدير يكشف سراً عمره 40 عاماً ويذهل المصريين

مفاجأة صاعقة بعد معرفة سعر طقم ذهب ريم عبدالله.. لن تصدق (فيديو)

تحذير سعودي رسمي: كارثة تنتظر المواطنين بصالونات الحلاقة والسبب هذه العادة

بشرى سارة.. السعودية تعلن توفير 9 آلاف وظيفة برواتب تبدأ من 7 آلاف ريال

وضعت يدها بمكان حساس.. هيا مرعشلي تدوخ المتابعين بحركة خطيرة (شاهد)

ببنطلون ضيق.. ريهام أيمن تطاير شعرها في الهواء بشكل مثير للعيان (صور)

أغنية إسرائيلية من ألحان حسين الجسمي تثير غضب الجماهير (شاهد)

استشاري سعودي يحذر من 3 تصرفات خاطئة يرتكبها مرضى الضغط والكولسترول

بروب مكشوف.. سارة الطباخ تشعل "إنستغرام" بعد تشديدها الحصار على خطيبها السابق

أبو هشيمة يخرج عن صمته ويكشف حقيقة التسريبات المتداولة عن ياسمين صبري

تهديد "مراد علمدار" بالسجن 12 عامًا بعد إكتشافه خيانة زوجته بطريقة صادمة (شاهد)

إغتيال بطل "سبايك لي" في طريق عام (صورة)

إغراء ساخن.. ياسمين صبري تبرز أخطر جزء من جسدها والجمهور يحسد أبو هشيمة

وذكر مصدر مطلع أن هنا شيحة تعيش هذه الأيام قصة حب جديدة مع محمود شاهين، بعد أن اوقعته في حبها.

ووفقا لمصدر الزميل "فوشيا" فإن الفنانة هنا شيحة تعيش قصة الحب الجديدة ، بعد مرور أسبوعين على إعلان طليقها السابق الفنان المصري أحمد فلوكس عودته لزوجته الأولى المغربية "رابيا" أم ابنه الوحيد "سيف الدين".

وأوضح المصدر أن قصة الحب بدأت منذ فترة ولكن حدث بينهما تقارب كبير في الفترة الأخيرة. لافتا إلى أن الفنانة شيحة حريصت على أن تكون بجوار حبيبها الجديد، خلال حفل زفاف شقيق الفنانة إلهام شاهين، الفنان أمير شاهين ، الذي أقيم الجمعة الماضي.

واكد المصدر أن الثنائي يحضران للزواج خلال الفترة المقبلة، منوهًا بأنه حدث بينهما تفاهم وتقارب في الفترة الأخيرة وانهما اتفقا على إتمام استعدادات عرسهما بشكل رسمي.

وحصل الزميل "فوشيا" من مصدره على صور وفيديو لهنا شيحة ومحمود شاهين في العديد من المناسبات بينها حفل خطوبة أمير شاهين والمونتيرة منة جاب الله والذي أقيم قبل 20 يوما من زواجهما.

واحتوى الفيديو على رقصة ساخنة بين هنا شيحة ومحمود شاهين، وكانت هنا مهتمة به للغاية وظهر بالمقطع احتضانها له، بينما كان الأخير يُدخن سيجارته.

ومحمود شاهين، هو ابن "إيناس شاهين" شقيقة الفنانة إلهام شاهين، ويعمل مساعد مخرج.

ولدت الفنانة هنا شيحة في 25 ديسمبر 1985، وهي من أسرة فنية، وتعد الأخت الصغرى للفنانة حلا شيحة، وبدأت العمل الفني بعمر الـ15.

ونالت أولى بطولاتها أمام الفنانة ليلى علوي والفنانة حنان ترك في فيلم "حب البنات" بعد مرور اربع سنوات من مشوارها الفني.

وتزوجت الفنانة المصرية ثلاث مرات ، الأولى من فوزي العوامري وأنجبت منه ولدين ورفض الانفصال عنها فلجأت لرفع دعوى قضائية "خلع" وحصلت على حكم لصالحها.

أما الزيجة الثانية لهنا شيحة فكانت من أحمد خضير وانتهت بالطلاق بعد عدة سنوات، وفي عام 2018 كان زواجها الثالث وذلك من أحمد فلوكس لينفصلان قبل أن يكتمل العام الأول من زواجهما.



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام