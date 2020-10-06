أحمد بدير يكشف سراً عمره 40 عاماً ويذهل المصريين

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٠٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

بعد مرور 40 عامًا على عرض المسرحية الكوميدية الشهيرة "ريا وسكينة" والتي أدخلت الفرح والسرور لقلوب الآلاف، قرر أحد أبطالها وهو الفنان أحمد بدير أن يكشف عن سر لم يعرفه أي أحد طوال الفترة الماضية.

وفي لقاء للفنان أحمد بدير في برنامج "أسرار النجوم"، تحدث الفنان المصري عن كواليس المشهد الشهير الذي يتناول فيه الإفطار بعد زواجه من "سكينة" والتي أدت دورها الفنانة سهير البابلي، وقال أن المؤلف أيمن بهجت قمر نجل مؤلف المسرحية كان يتناول ما يتبقى من الطعام الخاص بمشهد الفطور في الكواليس وهو الذي أخبره بذلك في اتصال هاتفي.

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وأشار بدير أن رد على أيمن بهجت قمر قائلًا له بأنه لو كان يعلم أنه هو من كان يتناول الطعام لكان تناوله هو شخصيًا.

وعرضت مسرحية "ريا وسكينة" في عام 1980، وتشهد على أول بطولة للفنانة الراحلة شادية على خشبة المسرح، ويشارك في بطولتها سهير البابلي وعبد المنعم مدبولي وأحمد بدير، وهي من تأليف بهجت قمر، وإخراج حسين كمال.



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