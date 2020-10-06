مفاجأة صاعقة بعد معرفة سعر طقم ذهب ريم عبدالله.. لن تصدق (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٠٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٥٩ مساءً (دوت الخليج)

أثار ارتداء الفنانة ريم عبد الله طقمًا ذهبيًا مشهورًا باسم رعد الشمال جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل، وتصدر هاشتاق «#ريم_عبدالله» التريند على موقع تويتر.

ونشرت ريم عبد الله، فيديو عبر حسابها على سناب شات، من داخل أحد محلات الذهب، موضحة أن لديها مناسبة ما، وأنها جاءت لشراء طقم ذهبي.

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وقالت: « شوفوا يا جماعة بوريكم شي الحين.. بس قولوا ما شاء الله.. أنا لبسته لأنه عجبني.. تمشي العالم كلها تناظر فيك من كتر ما هو ملفت.. رعد الشمال».

وقامت ريم عبد الله، بنشر صورة لها عبر تويتر، وهى ترتدي طقم رعد الشمال، وذكرت أن وزنه يبلغ 4.2 كيلوجرامات، بينما يبلغ سعره 1.4 مليون ريال.

وتفاعل المغردون مع الهاشتاق؛ حيث علّق المغرد وائل: «ما يلبس رعد الشمال غيرها»، وذكرت المغردة بشاير: «أوڤر أوڤر.. وسعره مليون وأربعمائة ألف.. هذا المبلغ يشتري سبايك ذهب وأطقم ناعمه».





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