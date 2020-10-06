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صنعاء - ميسرا اسماعيل - قد يكون من الصعب اكتشاف أعراض نقص فيتامين ب 12 ، وقد تتطور ببطء شديد على مدى فترة طويلة من الزمن. قد تكون عرضة لخطر النقص إذا لاحظت علامة مؤلمة في فمك. هل يجب أن تفكر في إضافة المزيد من الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ب 12 إلى نظامك الغذائي؟.

يعتبر فيتامين ب 12 مكونًا أساسيًا للتشغيل الصحي للجسم ، حيث إنه ضروري لصنع خلايا الدم الحمراء. يمكن أن تتطور علامات النقص ببطء شديد ، لذلك قد يكون من الصعب تشخيص الحالة.

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إذا ظهرت هذه العلامة في “فمك” فأنت تعاني من نقص فيتامين B12 الضروري لصنع خلايا الدم الحمراء في جسمك

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يجب على الأشخاص الذين يعانون من أعراض غير مشخصة أن يفكروا في أنهم قد يعانون من نقص فيتامين ب 12.

في حين أنه من غير المحتمل أن تكون الأعراض ناتجة عن الحالة ، لا يزال هناك العديد من الأشخاص الذين يعانون من نقص في فيتامين ب 12.

يمكن أن يكشف اختبار الدم السريع عما إذا كان يجب عليك إضافة المزيد من فيتامين ب 12 إلى نظامك الغذائي.

يجب أن تفكر في التحدث إلى الطبيب حول نقص فيتامين ب 12 إذا كنت تعاني من تقرحات آفة غير مبررة.

تقرحات كانكر هي نوع من القرحة التي تتكون على الأنسجة الرخوة داخل الفم ، أو في قاعدة اللثة.

من المرجح أن تصاب بهذه القروح المؤلمة إذا كنت تعاني من نقص فيتامين ب 12 ، وفقًا لموقع Ada الطبي.

قروح كانكر ليست معدية ، لكنها قد تجعل الأكل أو التحدث أكثر صعوبة.

تظهر بشكل مشابه لفقاعة دائرية أو بيضاوية ذات مركز أبيض أو أصفر وحافة حمراء.

وقالت: "على الرغم من توافر فيتامين ب 12 في نظام غذائي متوازن ، فإن النقص ليس نادر الحدوث".

عادة ما تتطور أعراض نقص فيتامين ب 12 تدريجيًا ويمكن أن تكون واسعة النطاق.

"قد تشمل هذه الأعراض العامة ، مثل التعب والخمول ، وكذلك الأعراض الخاصة بالنقص ، مثل اصفرار لون الجلد والتهاب اللسان.

"تشمل الأعراض الأكثر تحديدًا لنقص فيتامين ب 12 ما يلي: لون الجلد الأصفر الشاحب ، اللسان الأحمر المؤلم [و] تقرحات الفم أو تقرحات الفم."

ولكن لمجرد إصابتك بقرحة آفة ، فهذا لا يعني بالضرورة أنك تعاني من نقص فيتامين ب 12.

يمكن أن تكون ناجمة عن عدد من العوامل ، بما في ذلك أنواع معينة من معجون الأسنان ، أو إصابة طفيفة في الفم.

ومع ذلك ، فإن اتباع عادات النظافة الجيدة وتقليل مستويات التوتر لديك يمكن أن يساعد في الحماية من قرح الفم.

لا يزال يتعين عليك التحدث إلى الطبيب إذا أصبت بقرحة آفة ، بالإضافة إلى أي علامات شائعة أخرى لنقص فيتامين ب 12.

أبلغ بعض المرضى أيضًا عن صعوبة في المشي واضطرابات في الرؤية وتقرحات في الفم.

يجب عليك التحدث إلى الطبيب إذا كنت قلقًا بشأن أعراض نقص فيتامين ب 12.

ولكن يمكنك زيادة الفيتامين عن طريق تناول أطعمة معينة.

أفضل مصادر فيتامين ب 12 تشمل لحم البقر والكبد ومنتجات الألبان والبيض والسلمون.

المصدر: ديلي اكسبرس