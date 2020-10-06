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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يصاب البعض بالكسل والشعور بالتخمة بعد تناول الطعام ما قد يتسبب في بعض المتاعب الصحيّة أحياناً.

وتعد ممارسة رياضة المشي بعد تناول الطعام بحوالي ساعة الحل الأمثل للتعامل مع هذه الحالة لما لها من فوائد عديدة لحماية الجسم من الأمراض، ومعاً نتعرف على أهم فوائد المشي بعد الأكل:

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لمرضى السكري وضغط الدم وسرطان القولون.. إليكم 6 فوائد صحية للمشي بعد الأكل

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1. تعزيز عملية الهضم:

ممارسة رياضة المشي بعد الأكل يساعد الجهاز الهضمي على الهضم بشكل جيد من خلال تحفيز المعدة والأمعاء، وهذا يؤدي إلى تحريك الطعام بسرعة ويساعد على الوقاية من الإصابة ببعض الأمراض المتعلقة بالجهاز الهضمي مثل حرقة المعدة، والقرحة الهضمية، والإصابة بالإمساك، وسرطان القولون.

2. تعزيز إنقاص الوزن:

المشي بعد تناول الطعام يزيد من حرق السعرات الحرارية بشكل أكبر، مما يساعد في السيطرة على الوزن فضلا على أن المشي يعزز عمليات الأيض وحرق المزيد من الدهون.

3. تنظيم ضغط الدم:

المشي بعد الأكل يوميا لمدة 10 دقائق يساعدك على تنظيم معدل ضغط الدم وانخفاض ضغط الدم المرتفع، وقد أشارت دراسة ذكرها موقع "health line" إلى أن اتباع برنامج للمشي اليومي بعد الوجبات له القدرة على التقليل من ضغط الدم الانقباضي بمعدل 13%.

4. الحماية من المخاطر القلبية:

يساعد المشي بعد تناول الطعام إلى خفض ضغط الدم والتقليل من الكوليسترول الضار، مما يساعد على التقليل من الأمراض والنوبات والجلطات القلبية، كما أنه يقلل من مخاطر السكتة الدماغية.

5. مفيد لمرضى السكري:

يرفع تناول الطعام مستويات السكر في الدم، وقد أكدت بعض الدراسات أن المشي بعد الأكل يساعد على خفض معدل السكر بالدم والحماية من ارتفاعه.

6. النوم الجيد:

يساعد المشي بعد الأكل على التقليل من التوتر والقلق والضغوط النفسية المختلفة، وهذا لأن رياضة المشي تعمل على زيادة الدورة الدموية وبالتالي تعزيز القدرة على النوم الجيد، وخاصة بعد ممارسة رياضة المشي بعد تناول العشاء.



المصدر: العين