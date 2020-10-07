نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر هجوم شرس على هند القحطاني بسبب هذا الفيديو الفاضح.. شاهد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٠٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

عاد اسم السعودية المثيرة للجدل "هند القحطاني" لتصدر الترند من جديد بعد ساعات من مشاركتها لفيديو من يومياتها عبر تطبيق سناب شات.

وأطلت هند بالفيديو بملابس من قطعتين باللون الأبيض، وكان التوب الأبيض مفتوح من منطقة الصدر بشكل مبالغ به وما زاد الطين بلة هو أن الفتحة بدت مبتذلة أثناء جلوسها وتحدثها مع متابعينها.

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ولاقى الفيديو انتشار واسع بين مواقع التواصل الاجتماعي وسط تعليقات مختلفة من بينها "ممستحيل هذي راضيه علي تصرفاتها. اكيد في ضغط عليها"، وأضاف آخر "منظر مقزز مجرد تقليد هيفا"، وكان هنالك تعليق "احنا نفرض حنا مالنا شغل العالم كله طيب يعني ما تستحي من عيالها شباب. من أهلها ذي ربوها من اخوانها. من عيال عمها لمن يشوفونها كذا. شي مقزز بصراحة".

يذكر أن هند تعيش مع أولادها الأربعة في أمريكا وتشارك يومياتها بشكل دائم عبر حسابها في سناب شات بالتحديد والذي تستعمله كوسيلة للإعلانات التي تقدمها.





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