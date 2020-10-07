بصور جريئة.. ريم عبدالله تكشف حمالة صدرها ومناطق حساسة من جسدها

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٠٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٢٣ صباحاً (دوت الخليج)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ثلاث صور للفنانة السعودية ريم عبد الله وصفوها بأنها أجرأ صورها على الإطلاق. وظهرت ريم في الصورة الأولى التي تم التقاطها أثناء رحلة لها في الخارج مرتدية جينز أزرق ضيق وفانلة بيضاء كشفت مفاتنها. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: هجوم شرس على هند القحطاني بسبب هذا الفيديو الفاضح.. شاهد اتهام ريم عبدالله بـ "صفقات مشبوهة" صور صادمة للفنانة "ريم عبدالله" قبل وبعد عملية التجميل.. شاهد مفاجأة.. ريم عبدالله و"رعد الشمال" يشعلان السوشيال ميديا بمقطع فيديو مثير أحمد بدير يكشف سراً عمره 40 عاماً ويذهل المصريين مفاجأة صاعقة بعد معرفة سعر طقم ذهب ريم عبدالله.. لن تصدق (فيديو) تحذير سعودي رسمي: كارثة تنتظر المواطنين بصالونات الحلاقة والسبب هذه العادة هنا شيحة تخطف إبن شقيقة إلهام شاهين وتحتضنه بشدة في رقصة ساخنة (شاهد) بشرى سارة.. السعودية تعلن توفير 9 آلاف وظيفة برواتب تبدأ من 7 آلاف ريال وضعت يدها بمكان حساس.. هيا مرعشلي تدوخ المتابعين بحركة خطيرة (شاهد) ببنطلون ضيق.. ريهام أيمن تطاير شعرها في الهواء بشكل مثير للعيان (صور) أغنية إسرائيلية من ألحان حسين الجسمي تثير غضب الجماهير (شاهد) استشاري سعودي يحذر من 3 تصرفات خاطئة يرتكبها مرضى الضغط والكولسترول بروب مكشوف.. سارة الطباخ تشعل "إنستغرام" بعد تشديدها الحصار على خطيبها السابق إغراء ساخن.. ياسمين صبري تبرز أخطر جزء من جسدها والجمهور يحسد أبو هشيمة وفي الصورة الثانية ارتدت الفنانة السعودية تي شيرت ضيق كشف حمالة صدرها فيما ظهرت في الصورة الثالثة وهي تمارس السباحة بأحد مسابح جدة. وتصدرت ريم عبد الله الترند خلال الساعات الماضية بعد ظهورها في فيديو مصور وهي مرتدية قلادة تسمى رعد الشمال وتزن 4 كجم من الذهب حيث حقق المقطع نصف مليون مشاهدة خلال 4 ساعات فقط.

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