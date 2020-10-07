اتهام ريم عبدالله بـ "صفقات مشبوهة"

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٠٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٥٨ صباحاً (دوت الخليج )

اتهمت وسائل إعلامية ورواد بموقع التواصل الإجتماعي، الفنانة السعودية ريم عبدالله، بالتورط في صفقة مشبوهة.

وقالت المصادر، إنه تم إلقاء القبض على الفنانة ريم عبدالله، بتهمة مشاركتها مشاهير في دبي بغسيل أموال وصفقات أخرى يعاقب عليه القانون الإماراتي والدولي.

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من جانبها ردت الفنانة السعودية ريم عبدالله على أنباء القبض عليها في دبي محل إقامتها، بتهمة التورط في صفقات مشبوهة عبر مقطع فيديو صامت، نشرته مؤخراً، عبر سناب شات.

وكتبت تعليقا أكدت فيه أن الموضوع زاد عن حده، وهددت بمقاضاة من يقف وراء الشائعة، قائلة إن ”المحامي عندي استلم الموضوع“.

وأردفت الفنانة ريم قائلة: ”ياليت تنشغلون في أنفسكم وتتركون الناس في حالها لكن الي فيه مرض مبلي الله يعينه على نفسه ويشفيه“.

هذه الأنباء والردود عليها التي شهدها شهر أغسطس الماضي، وأحدثت جدلا واسعا في الشارع الخليجي ومنصات التواصل الاجتماعي حينها ، تجدد خلال الساعات الماضية حديث المغردون حولها ، بالتزامن مع تداول مقطع فيديو للفنانة ريم عبدالله ، وهي في محل للمجوهرات ، لشراء وارتداء قطع ذهب غطت على جسمها من الرأس حتى القدمين مما تسبب في موجة جدل .



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