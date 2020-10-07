فضيحة مرام البلوشي تتصدر محركات البحث وتعرضها لهجوم عنيف

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٠٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٣٠ صباحاً (دوت الخليج)

تعرضت الفنانة الكويتية مرام البلوشي لحملة شرسة عبر موقع تويتر وتصدرت محركات البحث مؤخرا، وذلك بعد أن تم تدشين وسم "فضيحة مرام البلوشي" ووجهت إليها الكثير من الاتهامات العشوائية على خلفية تداول اسمها في قضية غسيل الأموال للمشاهير في الكويت.

وعلى الرغم أنه حتى هذه اللحظة لم يتم إدانة مرام البلوشي او استدعائها بشكل رسمي في قضية غسيل الأموال المتهم فيها عدد من المشاهيرفي الكويت، إلّا أن البعض من المغردين سارعوا في تداول هاشتاغ "فضيحة مرام البلوشي" ووجهوا لها الاتهامات دون أدلة، وهو ما فسره البعض بأنه حملة إساءة واضحة لها وتشويه لصورتها.

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وكان آخر ظهور للفنانة الكويتية من خلال برنامج "ع السيف"، حيث أعلنت عن دورها في فيلم "الكيلو 300" بقولها: "سعيدة جداً بمشاركتي في "الكيلو 300" وهي ثاني تجربة.. "الكيلو 300" فيلم اجتماعي ضمن إطار وقالب كوميدي جميل.. نفتقد بالخليج لصناعة السينما ونحن بحاجة للدعم المادي".



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