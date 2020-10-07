إبنة رجاء الجداوي تتعرض لأعنف هجوم بعد ظهورها بهذا الشكل الصادم (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٠٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

تعرضت أميرة مختار ابن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي لسيل من الانتقادات، بسبب ظهورها في برنامج " اسرار النجوم" مع الاعلامية انجي علي بدون حجاب لأول مرة، وذلك عقب وفاة والدتها. واستنكر رواد سوشيال ميديا قيام اميرة مختار بهذه الخطوة عقب مرور فترة قصيرة على وفاة والدتها. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: أحذرها.. 3 أعراض خطيرة وشائعة تسبب النوبة القلبية وفاة زوج نجمة "وادي الذئاب".. والأخيرة تفاجئ الجمهور بغيابها عن جنازته .. شاهد السبب فضيحة مرام البلوشي تتصدر محركات البحث وتعرضها لهجوم عنيف لن تصدق.. ريم عبدالله تتحول إلى قطعة مجوهرات (شاهد) هجوم شرس على هند القحطاني بسبب هذا الفيديو الفاضح.. شاهد بصور جريئة.. ريم عبدالله تكشف حمالة صدرها ومناطق حساسة من جسدها بشرى سارة.. السعودية تعلن توفير 9 آلاف وظيفة برواتب تبدأ من 7 آلاف ريال صور صادمة للفنانة "ريم عبدالله" قبل وبعد عملية التجميل.. شاهد أحمد بدير يكشف سراً عمره 40 عاماً ويذهل المصريين مفاجأة صاعقة بعد معرفة سعر طقم ذهب ريم عبدالله.. لن تصدق (فيديو) تحذير سعودي رسمي: كارثة تنتظر المواطنين بصالونات الحلاقة والسبب هذه العادة اتهام ريم عبدالله بـ "صفقات مشبوهة" هنا شيحة تخطف إبن شقيقة إلهام شاهين وتحتضنه بشدة في رقصة ساخنة (شاهد) وضعت يدها بمكان حساس.. هيا مرعشلي تدوخ المتابعين بحركة خطيرة (شاهد) إغراء ساخن.. ياسمين صبري تبرز أخطر جزء من جسدها والجمهور يحسد أبو هشيمة وتحدثت أميرة عن أهم ذكريات الفنانة رجاء الجداوى وعن مرور عيد ميلاد الفنانة رجاء الجداوى بعد رحيلها وفتحت أميرة مختار خزائن ذكرياتها لنتعرف عن قرب على أهم محطات الفنانة رجاء الجداوى ما بين حياتها الفنية والشخصية وعن أهم الأعمال لديها والأقرب الى قلبها وعن أحب الأماكن التى تعشقها رجاء الجداوى . كما تتحدث عن أهم الشخصيات المقربة والمحببة فى الوسط الفنى وخارج الوسط الفنى لرجاء الجداوي.

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