لن تصدق.. ريم عبدالله تتحول إلى قطعة مجوهرات (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٠٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٣٣ صباحاً (دوت الخليج )

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور حديثة مع مقطع فيديو حديث -ايضا- للفنانة السعودية ريم عبدالله، أثار ضجة كبيرة. وبدت الفنانة ريم عبدالله في تلك الصور والفيديو ، كقطعة مجوهرات، في أول مشاهد من نوعها على مستوى العالم. وفقا لمغردين.

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جاء ذلك عقب ظهور الفنانة ، في محل للمجوهرات ، عبر مقطع فيديو وصور شاركت بها على حسابيها في "سناب شات"، و"تويتر" ، واوضحت في تعليق لها على تلك المشاركات ، إن تواجدها في المحل هو لتشتري ما يناسبها من الذهب.

وأظهر الفيديو الفنانة السعودية والمجوهرات تغطي جسمها، بعد شراؤها طقم ذهب مشهور عند السعوديين باسم "رعد الشمال" وهو عبارة عن طقم يغطي الجسم من منطقة الرقبة وحتى الركبة ومصمم ليغطي النصف الأعلى من الجسم ثم يمتد للقدم.

وتم تناقل هذا المقطع عبر نطاق واسع بين الجمهور ، وأصبحت ريم عبدالله حديث السوشيال ميديا، ودشنوا هاشتاغ #ريم_عبدالله.

واعتبر مغردون، هذه الضجة التي انتقلت من مواقع التواصل إلى المواقع الاخبارية، الأولى من نوعها فيما يتعلق بتغطية جسم فنانة من الرأس إلى القدمين بالمجوهرات.

وقالت ريم عبدالله في مقطع الفيديو: "جاية آخد الرشرش إن شاء الله سعره يناسبني"، ثم ارتدت طقم ذهب آخر يسمى "هامة"، وعلقّت بقولها: "ترا ما أشوفكم زين الذهب مغطيني وش رأيكم هذي هامة الدهب مغطيني ستايل جديد".

وبعدها ظهرت وهي ترتدي طقم "رعد الشمال"، وقالت: "شوفوا يا جماعة بوريكم شي الحين بس قولوا ما شاء الله أنا لبسته لإنه عجبني تمشي العالم كلها تناظر فيك من كتر ما هو فيك.. إلبسي هذا"، ثم استعرضت الطقم الذي ارتدته.

واتضح أن الفنانة ريم عبدالله اشترت طقم ذهب آخر يغطي الرقبة ويتخلله "جنيهات" ذهبية وقالت: "للأمانة أنا جاية أشوف أطقم فهذا عجبني حسيته كده غريب.. جنيهات شكله مرة حلو عندي شغلة كده فمحتاجة فيها ذهب".

وتداول المغردون في موقع "تويتر" سعر طقم "رعد الشمال" المشهور لدى السعوديات والخليجيات ككل، عبر حساباتهم، فالبعض قال إنه منذ عام كان يبلغ سعره مليون ريال سعودي وحاليًا أصبح سعره يصل مليوني ريال، غير أن ريم عبدالله حسمت الأمر بشأن سعره.

وكشفت الفنانة السعودية عبر تغريدة لها في "تويتر" عن سعر هذا الطقم الذي ارتدته وكذلك وزنه فكتبت قائلة: "#ريم_عبدالله.. رعد الشمال.. الوزن 4.200 k ، السعر 1.400000".

يُذكر أن الفنانة ريم عبد الله ، عرفت منذ ظهورها في مسلسل طاش ما طاش بموسمه الرابع عشر مع الثنائي عبد الله السدحان وناصر القصبي في عام 2006.





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