نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر وفاة زوج نجمة "وادي الذئاب".. والأخيرة تفاجئ الجمهور بغيابها عن جنازته .. شاهد السبب على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٠٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٥٥ صباحاً (دوت الخليج )

توفي سردار أورال، زوج نجمة مسلسل وادي الذئاب ، أوزغو نامال، إثر تعرضه لأزمة قلبية، وسط حزن واسع من الفنانين وجمهور الممثلة الأتراك .

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ونقلت الصحافة المحلية وحسابات إخبارية في مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاته، مؤكدة أن الممثلة ابتعدت عن التمثيل منذ ستة سنوات بعد زواجها وأن لديها طفلين صغيرين من زوجها الراحل.

وذكرت الصحافة التركية أن الفنانة أوزغو نامال نجمة مسلسل "وادي الذئاب"، لم تستطيع اللحاق بالمشاركة في جنازة زوجها وتوديعه بسبب عنايتها بطفليها الصغيرين.

ودون حساب مشاهير تركيا عبر موقع "تويتر" قائلا: "‏الممثلة اوزغو نامال لم تتمكن من الانضمام لجنازة زوجها سردار أورال حيث بقت في المنزل بجانب طفليها اللذان يبلغ احدهما 5 سنوات والآخر 3 سنوات".

وحرص عدد من أصدقاء الممثلة أوزغو نامال الذين عملوا معها في مسلسل وادي الذئاب، على الانضمام لجنازة زوجها سردار أورال، بينهم المنتج راجي شاشماز والكاتب بهادير اوزدينير، حيث انتشر مقطع فيديو أثناء حضورهما لتوديعه.

وأوضح المقطع ظهور أشخاص آخرين كانوا في الجنازة وحرصوا على تقديم واجب العزاء لأسرة زوج أوزغو نامال، وتبين حرصهم على اتخاذ الإجراءات الاحترازية بسبب انتشار فيروس كورونا.





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