نشكركم على قرائتكم خبر وزير أمريكي سابق يفجر مفاجأة ويشكك بإصابة ترمب بفيروس كورونا ويكشف للعالم الحقيقة على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - رأى وزير العمل الأمريكي السابق، روبرت ريش، أن الرئيس دونالد ترامب، قد يكون يخادع العالم بإصابته بفيروس ”كورونا“ من أجل تشتيت الانتباه عن التقرير الذي تحدث عن تهربه الضريبي، وإثبات صحة كلامه أن (كوفيد19) ليس قوياً.

التعاطف مع ترامب

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وتساءل ريش، في تقرير نشرته صحيفة ”الغارديان“ البريطانية، مساء الأحد، ما إذا كان على العالم أن ”يشعر بالتعاطف مع ترامب؛ رغم أنه أكثر الأشخاص افتقارا للعطف“، مضيفا أن ”علينا التعاطف معه فقط لأنه إنسان ورئيس الولايات المتحدة“.

وأعرب ريش، عن اعتقاده بأنه لو كان المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن، هو الذي أصيب بالفيروس لسارع ترامب للسخرية منه ومهاجمته على أنه ”رجل ضعيف وعاجز“، وأن إصابة بايدن أثبتت صحة كلامه بأن الكمامة لا توفر حماية كافية.

يمكننا حتى التأكد من إصابة ترامب بالمرض؟

وأضاف: ”كيف يمكننا حتى التأكد من إصابة ترامب بالمرض، لقد كذب بشأن كل شيء آخر، وربما سيظهر مرة أخرى في غضون يوم أو يومين منتعشا ومرتاحا ويقول: كما قلت لكم كورونا ليس مشكلة كبيرة“.

وتابع وزير العمل الأمريكي السابق: ”سوف يدّعي (ترامب) أنه تناول عقار هيدروكسي كلوروكين وشفي من المرض، وسوف يتباهى بأنه ربح المعركة ضد كورونا؛ لأنه قوي ومسيطر“.

وأضاف: ”في غضون ذلك أدت إصابته المفترضة إلى تشتيت انتباه الرأي العام عن التقارير بأنه مارس الغش الضريبي ودفع فقط 750 دولارا كضرائب خلال السنة الأولى من توليه منصبه، وأنه بالكاد دفع أي شيء لمدة 15 عاما، وأنه رجل أعمال فاشل يخسر أمواله“.