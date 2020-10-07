تسجيل مسرب جديد لـ”ميلانيا ترامب” حول ممثلة إباحية زعمت علاقتها بزوجها ..وهكذا وصفتها!

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عدن - نيرة ابو خليفة - نشرت ستيفاني وينستون وولكوف، الصديقة السابقة لميلانيا ترامب، تسريباً صوتيًا جديدًا للسيدة الأمريكية الأولى، تناولت فيه هذه المرة ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، التي زعمت أنها كانت على علاقة عابرة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل نحو عقد.
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وفي التسجيل الذي نشرته وولكوف كبيرة المستشارين السابقة، ومؤلفة كتاب “ميلانيا وأنا، صعود وسقوط صداقتي مع السيدة الأولى”، تصف السيدة ترامب، دانيالز بـ”العاهرة الإباحية”.
نشرت وولكوف التسجيل على”ميا كولبا”، وهي مدونة صوتية قدمها مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
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