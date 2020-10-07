نشكركم على قرائتكم خبر شاهد.. فيديو يوثق ترامب أثناء تنفسه بصعوبة خلال تصويره في البيت الأبيض على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - وثقت عدسات الكاميرا، ظهور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حالة غير طبيعية وبدا أنه يتنفس بصعوبة أثناء صعوده على شرفة “البيت الأبيض” بعد خروجه من المستشفى.

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وعلق إيلان شوارتز، الأستاذ المساعد في قسم الأمراض المعدية بجامعة ألبرتا، على فيديو “ترامب”، بقوله: إن “الرئيس يبدو أنه يكافح من أجل التنفس في مقطع قصير أظهره واقفًا خارج البيت الأبيض”.

وانتقد العديد من المهنيين الطبيين الرئيس الأمريكي لظهوره ثم عودته إلى “البيت الأبيض” دون قناع (كمامة) على الرغم من أنه لا يزال يعاني من أعراض “كوفيد -19”.

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