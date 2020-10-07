السعودية : إحالة 7 قضاة للتأديب.. والكشف عن التهم الموجهة إليهم!

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عدن - نيرة ابو خليفة - أعلن رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، عن إحالة 7 قضاة إلى دائرة التأديب بالمجلس، وذلك لاستغلال بعضهم نفوذهم الوظيفي لغايات شخصية، وإخلالهم بواجباتهم الوظيفية، كارتكاب عددٍ من المخالفات الإجرائية، والتغيُّب والتأخُّر عن أوقات الدوام الرسمي، والتهاون في إنجاز الأعمال. جديد أخبار دوت الخليج: يُذكر أن المجلس الأعلى للقضاء لديه عددٌ من أدوات الرقابة والمتابعة التي تضمن منع أيّ محاولة لاستغلال الوظيفة القضائية.

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