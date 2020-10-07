شاهد بالفيديو.. الأمير بندر بن سلطان: ما أحد في الخليج ينسى صورة أبو عمار وهو يحتضن ويقبل صدام حسين بعد احتلال الكويت!

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عدن - نيرة ابو خليفة - أكد الأمير بندر بن سلطان، سفير المملكة السابق في واشنطن، خلال مقابلته مع قناة “العربية”، أن زيارة “أبو عمار” إلى بغداد في 1990 كانت لها وقع مؤلم على كل شعوب الخليج. وقال بندر بن سلطان: “ما يمكن أحد مننا ينسى في دول الخليج صورة (أبو عمار) وهو زائر لصدام حسين عام 90 بعد احتلال الكويت.. شعب عربي محتل ودول الخليج كلها كانت تحضتن الفلسطيني”. جديد أخبار دوت الخليج: وأضاف: “الكويت بالذات كانت تحتوي القيادات الفلسطينية، ونشوف أبو عمار في بغداد يقبل ويمزح ويضحك مع صدام ويهنيه بما حصل، هذا كان له وقع مؤلم على كل شعوب الخليج وبالذات على الكويتيين”. وأكد بندر بن سلطان، أن “فيه شيئ يربط القيادات الفلسطينية تاريخيًا، وهو إنهم دايمًا يراهنوا على الطرف الخسران، وهذا له ثمن، الأمين الحسيني في الثلاثينات كان يراهن على النازية في ألمانيا، وكلنا نعرف وش حصل لهتلر وألمانيا”. لمشاهدة الفيديو إضغط هنـــــــــــا *مزمز

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