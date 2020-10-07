فضيحة جنسية تنهي نجومية بطلة مسلسل "أنت اطرق بابي"

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٠٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

صدمت الممثلة التركية هاندا ارتشيل بطلة مسلسل "أنت اطرق بابي " جمهورها على السوشيال ميديا باعترافات خطيرة.

حيث اعترفت أرتشيل أنها مارست الجنس بشكل حقيقي أكثر من ثلاث مرات مع بطل فيلم عيون باكية ( فيلم تركي).

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وقالت بأنها تعرت بالكامل خلال أدائها لدورها في الفيلم مشيرة إلى أن ضرورة العمل تطلبت ذلك وانها ليست نادمة على مشاركتها في فيلم عيون باكية.

واعتبرت الممثلة التركية والذي بلغ عدد متابعيها على انستقرام، أكثر من 2 مليون ونصف شخص، أن الرسالة التي يقدمها الفيلم أهم من كل شيء.

وهانده ارتشيل من مواليد عام 1993، في محافظة باليق أسير التركية، تخرجت من جامعة معمار سنان للفنون الجميلة، بدأت حياتها الفنية عام 2014، من خلال مسلسل "الجامعة المجنونة".

أما شهرتها الحقيقية حصلت عليها من خلال تجسيدها دور "سيلين" في مسلسل "بنات الشمس" عام 2015.



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