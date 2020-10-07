نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر في أقوى مشهد إغراء.. هند القحطاني تستغني عن حمالة الصدر وتكشف المستور (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٠٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٤٨ صباحاً (دوت الخليج )

عاد إسم الناشطة السعودية هند القحطاني مجدداً لتصدر الترند، بعد ساعات من مشاركتها بفيديو في يومياتها عبر تطبيق سناب شات.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

فضيحة جنسية تنهي نجومية بطلة مسلسل "أنت اطرق بابي"

مفاجأة.. حبيب "رهف القنون" يتركها وحيدة والأخيرة تعلق: احترموا رغبته!

طبيب نساء ينجب 17 ابناً من مريضاته بدون علمهن

إبنة رجاء الجداوي تتعرض لأعنف هجوم بعد ظهورها بهذا الشكل الصادم (شاهد)

أحذرها.. 3 أعراض خطيرة وشائعة تسبب النوبة القلبية

وفاة زوج نجمة "وادي الذئاب".. والأخيرة تفاجئ الجمهور بغيابها عن جنازته .. شاهد السبب

فضيحة مرام البلوشي تتصدر محركات البحث وتعرضها لهجوم عنيف

هجوم شرس على هند القحطاني بسبب هذا الفيديو الفاضح.. شاهد

بصور جريئة.. ريم عبدالله تكشف حمالة صدرها ومناطق حساسة من جسدها

بشرى سارة.. السعودية تعلن توفير 9 آلاف وظيفة برواتب تبدأ من 7 آلاف ريال

صور صادمة للفنانة "ريم عبدالله" قبل وبعد عملية التجميل.. شاهد

أحمد بدير يكشف سراً عمره 40 عاماً ويذهل المصريين

مفاجأة صاعقة بعد معرفة سعر طقم ذهب ريم عبدالله.. لن تصدق (فيديو)

تحذير سعودي رسمي: كارثة تنتظر المواطنين بصالونات الحلاقة والسبب هذه العادة

إغراء ساخن.. ياسمين صبري تبرز أخطر جزء من جسدها والجمهور يحسد أبو هشيمة

وأطلت هند بالفيديو بملابس من قطعتين باللون الأبيض، وكان التوب الأبيض مفتوح من منطقة الصدر بشكل مبالغ فيه وما زاد الطين بلة هو أن الفتحة كشفت نهديها أثناء جلوسها وتحدثها مع متابعينها، وما تخلل ذلك من ضحكة تضج بالدلع الأنثوي اللامتناهي.

ولاقى الفيديو انتشارا واسعاً بين مواقع التواصل الاجتماعي وسط تعليقات مختلفة من بينها "مستحيل هذي راضية على تصرفاتها". "تجنني جسم ناعم كثير" ."اكيد في ضغط عليها"، "منظر مقزز مجرد تقليد هيفا". " احلى من جميلات العالم". "أقوى إغراء لأجمل امراة".

كما علق آخرون على اطلالة القحطاني قائلين : “الله يستر يا رب كان وصلتي لهدرجه وصلتي التعري” ، “شولابسة ليش ليك صدرها كيف مبين” ، و“سعودية هذه صح”.

ورغم التعليقات الكثيرة التي وجهت انتقادات حادة للناشطة هند القحطاني، إلا أن ذلك لم يمنع العديد من المغردين من التغزل بها وابداء الإعجاب بإطلالتها الجريئة ، حيث كتبت إحداهن: “منورة حبيبتي بالابيض ما شاء الله حلو عليج” لترد عليها هند القحطاني: “اجمل شيء افتح نفسي بالمديح ان واحدة تمدحني فشكرا من الاعماق” . وغرد متابع : “الابيض يجنن عليك ما شاء الله طالعة كأنك وردة بيضاء” لترد القحطاني “الله شو هالمديح اذا هيك كل يوم البس ابيض طالما تلقيت هالمديح والثناء والاطراء”.

وكانت هند قد أثارت الجدل منذ فترة قريبة عندما أطلت بمقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق "سناب شات" وعلقت على موضوع الكمامة قائلة: "بموت منها بموت تذكرني بالنقاب.. شيء خنقة أموت نفسيًا أتعب اتجنن من شيء اسمه كمامة، والله العظيم أقسم بالله تسببلي خنقة". مضيفة : "زي ما قولت لكم تذكرني بالنقاب وطول عمري ألبس النقاب ما شلته إلا لما جيت أمريكا".

يذكر أن هند القحطاني تعيش مع أولادها الأربعة في أمريكا وتشارك يومياتها بشكل دائم عبر حسابها في سناب شات بالتحديد والذي تستعمله كوسيلة للإعلانات التي تقدمها.

إعلانات هند تعتبر مثيرة للجدل في بعض الأحيان، إذ كانت منذ مدة قد شاركت إعلان ملابس نوم نسائية ومشد للجسم عرضها بشكل مباشر لهجوم كبير من الجمهور وجعل إسمها يتصدر الحديث في تويتر.



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام