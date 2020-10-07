"إيفانكا ترامب" تستعرض وترقص في الشارع وسط حشد كبير من المارة.. (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٠٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

قامت ابنة الرئيس الأمريكي، إيفانكا ترامب، ومستشارته الخاصة، بالرقص مع المارة في أحد الأسواق بباراغواي، ضمن جولتها في أمريكا الجنوبية.

وظهرت إيفانكا وهي ترقص مع إحدى السيدات، وتؤديان رقصة تراثية استجابة لطلب سيدة براغوانية، وبدأت تتراقص على أنغام الموسيقى أمام عدد من المسؤولين.

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وخلال زيارتها إلى باراغواي، التقت إيفانكا رئيس البلاد، ماريو بينيتز، وأعلنت التزامها برأس مال إضافي، قدره 500 مليون دولار، لصندوق لمساعدة سيدات الأعمال في المنطقة.

وكانت رحلة إيفانكا ترامب تهدف إلى الترويج لمبادرة من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة، وشملت توقفين سابقين في الأرجنتين وكولومبيا.



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