"السلطانة حليمة" بطلة أرطغرل فخورة بزوجها الحقيقي.. شاهد من يكون

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٠٧ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٣٠ صباحاً (دوت الخليج)

قالت الممثلة التركية الشابة إسراء بيلجيتش ( 26 عاماً) الشهيرة بالسلطانة حليمة خاتون بمسلسل «قيامة أرطغرل» إنها فخورة بأنها زوجة رياضي ناجح، مثلما نقلت عنها مجلة "سيدتي". وقد تزوجت الفنانة قبل نحو تسعة اشهر بنجم نادي بشكتاش التركي لكرة القدم جوكهان توري، وحضر زفافهما الرئيس التركي و عقيلته. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: "إيفانكا ترامب" تستعرض وترقص في الشارع وسط حشد كبير من المارة.. (فيديو) دريد لحام يظهر في "حكم العدالة" برفقة ثلاث فنانات شهيرات (صور) مفاجأة.. حبيب "رهف القنون" يتركها وحيدة والأخيرة تعلق: احترموا رغبته! فضيحة جنسية تنهي نجومية بطلة مسلسل "أنت اطرق بابي" في أقوى مشهد إغراء.. هند القحطاني تستغني عن حمالة الصدر وتكشف المستور (فيديو) طبيب نساء ينجب 17 ابناً من مريضاته بدون علمهن إبنة رجاء الجداوي تتعرض لأعنف هجوم بعد ظهورها بهذا الشكل الصادم (شاهد) أحذرها.. 3 أعراض خطيرة وشائعة تسبب النوبة القلبية وفاة زوج نجمة "وادي الذئاب".. والأخيرة تفاجئ الجمهور بغيابها عن جنازته .. شاهد السبب فضيحة مرام البلوشي تتصدر محركات البحث وتعرضها لهجوم عنيف هجوم شرس على هند القحطاني بسبب هذا الفيديو الفاضح.. شاهد بصور جريئة.. ريم عبدالله تكشف حمالة صدرها ومناطق حساسة من جسدها بشرى سارة.. السعودية تعلن توفير 9 آلاف وظيفة برواتب تبدأ من 7 آلاف ريال صور صادمة للفنانة "ريم عبدالله" قبل وبعد عملية التجميل.. شاهد إغراء ساخن.. ياسمين صبري تبرز أخطر جزء من جسدها والجمهور يحسد أبو هشيمة ونقلت المجلة عن مقربين منها قولهم إن الزواج زادها استقراراً ونضجاً، وأن قدرتها على العمل بروح حماسية ونشطة، وربما هذا هو سر نجاحها طوال 4 سنوات في مسلسل «قيامة أرطغرل»، الذي انتهى دورها فيه مؤخراً، حيث أدت دور السلطانة حليمة زوجة أرطغرل، خلال أربعة مواسم كاملة مع شريكها ببطولته و دور "ارطغرل" الممثل أنجين ألتان دوزياتان.

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